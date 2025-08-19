Tras ser arrestado por el ICE en Estados Unidos, el boxeador Julio César Chávez Jr. fue deportado a México | ¿cuáles son los cargos que enfrentará?

Julio César Chávez Jr. ingresó a la cárcel de máxima seguridad en el Centro Federal de Readaptación Social N0. 11, ubicado en Sonora este martes 19 de agosto, según reveló el medio de comunicación The Associated Press. El boxeador mexicano fue deportado de los Estados Unidos por irregularidades en su visa y los cargos de supuesta participación del cártel de Sinaloa, además en México afronta una orden de arresto por tráfico de armas y drogas.

¿Qué cargos afronta Julio César Chávez Jr.?

El pasado 2 de julio, la Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó al boxeador Julio César Chávez Jr., señalándolo como delincuente indocumentado, ya que alteró la solicitud de residencia permanente y se excedió con el periodo establecido por su visa. "Con el presidente Trump, nadie está por encima de la ley, incluidos los atletas de fama mundial. Nuestro mensaje a cualquier afiliado del cártel en Estados Unidos es claro", se lee en el documento oficial.

Recientemente, se confirmó que el boxeador está a la espera de ser juzgado por las autorizadas mexicanas porque posee una orden de arresto pendiente en México desde el 2023. Las acusaciones que se le atribuye son la presunta actuación en delincuencia organizada, portación de armamento, así como también implicación en el contrabando y distribución ilegal de armas. Además, el cargo de mayor sorpresa es la supuesta vinculación con la Cártel de Sinaloa por medio de su pareja, quien tuvo una relación con el hijo del líder Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La presidenta de México confirmó la llegada de Julio César Chávez Jr.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó que Julio César Chávez Jr. fue deportado al país latinoamericano. "Tengo entendido que lo deportaron. No sé si fue ayer o esta mañana. Pero nos dijeron que vendrá a México", declaró la mandataria en una conferencia de prensa del martes. Aún no se ha revelado el día de la sentencia, aunque se rumorea que tendría un castigo de 40 años en prisión,