Para varios fanáticos y expertos, Mike Tyson representa una de las figuras más imponentes y dominantes en la historia del boxeo por su estilo agresivo. Sin embargo, el múltiple campeón reveló que, en su opinión, el boxeador más temido tanto dentro como fuera del cuadrilátero es Sonny Liston.

Mike Tyson confesó por qué Sonny Liston era el boxeador más temido

Pese haber anunciado su retiro del box en 2005, Mike Tyson retornó al ring para enfrentarse a Jake Paul el año pasado. Con un lamentable desenlace, la leyenda terminó derrotado y confirmó que su carrera llegó a su fin. Una de las causas que le llevó a tomar la decisión por segunda vez fue por problemas de salud neurológica.

En una reciente entrevista en el podcast The Big Podcast with Shaq, conducido por Shaquille O´Neal, le consultaron al púgil, quien era el rival más temible. A lo que el campeón más joven sorprendió con su confesión. "Sonny Liston es el peleador más aterrador que haya existido. Iba a una ciudad y la policía le decía que no podía entrar", declaró el veterano.

Asismismo, Tyson calificó a 'El Gran Oso' como un monstruo por romper la mandíbula a sus rivales y quitar el arma a efectivos. "Él llegaba a un pueblo, decía que estaba en San Luis, y llegaba a Chicago y la policía le decía: 'Escucha, no puedes venir". Además, contó que Liston noqueó a unos cuatro policías.

¿Quién es Sonny Liston?

Según archivos, Sonny Liston comenzó en el mundo del boxeo mientras cumplía una condena en prisión por diversos delitos. Este antecedente, generó una imagen peligrosa en su ascenso profesional. Uno de los momentos más memorables fue cuando noqueó a Floy Patterson en el primer asalto para consagrarse campeón Mundial, aunque su actuación más cuestionada llegó en la derrota contra Muhammad Ali.