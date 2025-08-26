0

Sean O'Malley culpa a Conor McGregor por sus últimas actuaciones en la UFC: "La forma en que se comportaba..."

El estadounidense mantiene un récord de 16 victorias y 3 derrotas en las Artes Marciales Mixtas, destacando por su estilo explosivo en el octágono.

Darlyn De La Cruz
Sean O'Malley fue campeón de UFC en 2023.
Sean O'Malley fue campeón de UFC en 2023. | Composición: Darlyn De La Cruz | líbero
COMPARTIR

Sean O'Malley perdió la oportunidad de obtener el Campeonato de Peso Gallo de la Ultimate Fighting Championship (UFC) al caer con el actual campeón Merab Dvalishvili por sumisión. Tras acumular dos derrotas consecutivas, el peleador se realizó una autocrítica sobre su desempeño, admitiendo que parte de la culpa le atribuye a Conor McGregor, quien lo inspiró a adoptar una personalidad más dominante, pero que terminó afectando su esencia en el octágono.

Rampage Jackson fue campeón de la categoría de peso semipesado de la UFC.

PUEDES VER: Rampage Jackson, ex campeón de UFC, critica a su hijo Raja tras brutal combate que dejó inconsciente a Syko Stu

Sean O'Malley culpa a Conor McGregor

En el episodio 7 del podcast 'Between Rounds' conducido por John Crouch, se tuvo como invitado especial a Sean O'Malley para profundizar su trayectoria en las Artes Marciales Mixtas (MMA). La estrella debutó en la UFC a finales del 2017 en el evento de UFC 218, donde venció a Terrior Ware por nocaut técnico (TKO) en el primer asalto.

Su sólido desempeño y su estilo explosivo le ha permitido escalar en la competencia consiguiendo peleas estelares y actualmente posicionarse en el puesto N° 1 del ranking del Peso Gallo. Sin embargo, en septiembre del 2024 se le presentó la oportunidad de pelear por el campeonato de su categoría enfrentado a Dvalishvili, el cual concluyó con derrota por decisión unánime.

Posterior a mediados del 2025, Suga tuvo su revancha, pero el desenlace fue el mismo: perdió por sumisión en tercer asalto. Esta caída, algunos lo asociaban a la pronta recuperación de la operación a la cadera, aunque en el programa confesó que esta mala racha se debe al querer adoptar una personalidad que no era propia.

"La forma en que se comportaba en las peleas, la confianza para decir lo que creía que iba a pasar: 'Voy a noquear a este tipo en el segundo asalto'. Saqué mucho provecho de eso. Pensaba: 'Vale, puedo tener esa confianza'. Siento que casi me perdí, en cierto sentido, porque quería ser demasiado como Conor en lugar de ser yo mismo", sostuvo el excampeón de UFC.

¿Cuándo volverá a competir?

La UFC aún no ha revelado la fecha de regreso de O´Malley para un próximo combate estelar, ya que su rival directo Dvalishvili defenderá su título contra Cory Sandhagen en septiembre para la UFC 320. Por otro lado, el estadounidense en reiteradas ocasiones mencionó que volvería a pelear a finales de año, entre noviembre o diciembre.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Darlyn De La Cruz
AUTOR: Darlyn De La Cruz

Últimas noticias y entrevistas de Darlyn De La Cruz por diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones del Mundial de Vóley Femenino 2025: así va la fase de grupos

  2. De Nikola Jokić a Luka Dončić: las estrellas de la NBA que jugarán el EuroBasket 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más Deportes

Estados Unidos

Fútbol Peruano