Sean O'Malley culpa a Conor McGregor por sus últimas actuaciones en la UFC: "La forma en que se comportaba..."

Sean O'Malley perdió la oportunidad de obtener el Campeonato de Peso Gallo de la Ultimate Fighting Championship (UFC) al caer con el actual campeón Merab Dvalishvili por sumisión. Tras acumular dos derrotas consecutivas, el peleador se realizó una autocrítica sobre su desempeño, admitiendo que parte de la culpa le atribuye a Conor McGregor, quien lo inspiró a adoptar una personalidad más dominante, pero que terminó afectando su esencia en el octágono.

Sean O'Malley culpa a Conor McGregor

En el episodio 7 del podcast 'Between Rounds' conducido por John Crouch, se tuvo como invitado especial a Sean O'Malley para profundizar su trayectoria en las Artes Marciales Mixtas (MMA). La estrella debutó en la UFC a finales del 2017 en el evento de UFC 218, donde venció a Terrior Ware por nocaut técnico (TKO) en el primer asalto.

Su sólido desempeño y su estilo explosivo le ha permitido escalar en la competencia consiguiendo peleas estelares y actualmente posicionarse en el puesto N° 1 del ranking del Peso Gallo. Sin embargo, en septiembre del 2024 se le presentó la oportunidad de pelear por el campeonato de su categoría enfrentado a Dvalishvili, el cual concluyó con derrota por decisión unánime.

Posterior a mediados del 2025, Suga tuvo su revancha, pero el desenlace fue el mismo: perdió por sumisión en tercer asalto. Esta caída, algunos lo asociaban a la pronta recuperación de la operación a la cadera, aunque en el programa confesó que esta mala racha se debe al querer adoptar una personalidad que no era propia.

"La forma en que se comportaba en las peleas, la confianza para decir lo que creía que iba a pasar: 'Voy a noquear a este tipo en el segundo asalto'. Saqué mucho provecho de eso. Pensaba: 'Vale, puedo tener esa confianza'. Siento que casi me perdí, en cierto sentido, porque quería ser demasiado como Conor en lugar de ser yo mismo", sostuvo el excampeón de UFC.

¿Cuándo volverá a competir?

La UFC aún no ha revelado la fecha de regreso de O´Malley para un próximo combate estelar, ya que su rival directo Dvalishvili defenderá su título contra Cory Sandhagen en septiembre para la UFC 320. Por otro lado, el estadounidense en reiteradas ocasiones mencionó que volvería a pelear a finales de año, entre noviembre o diciembre.