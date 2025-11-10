0
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Liga Peruana de Vóley: programación de partidos y tabla de posiciones

La temporada de la Liga de Vóley se enciende con enfrentamientos intensos que corresponden a la fecha 3, además mira la clasificación actualizada.

    Shirley Marcelo
    Programación y tabla de la Liga Peruana de Vóley.
    Programación y tabla de la Liga Peruana de Vóley. | composición Líbero
    La Liga Peruana de Vóley continúa su curso con una serie de encuentros que prometen encender la emoción de la temporada, correspondiente a la cuarta jornada del campeonato, sin embargo, se verá un duelo extra que corresponde a la fecha 7 con el Alianza Lima vs Circolo Sportivo debido a que están adelantando jornada por el Mundial de Clubes FIVB. Mira cómo la clasificación y enfrentamientos.

    Programación de partidos de la Liga Peruana de Vóley

    Miércoles 12 de noviembre

    • 5.00 p. m. - Alianza Lima vs Circolo Sportivo

    Sábado 15 de noviembre

    • 2:45 p. m. - Wanka vs Atenea
    • 5:00 p. m. - Olva Latino v Rebaza Acosta
    • 7:00 p. m. - San Martín vs Universitario

    Domingo 16 de noviembre

    • 12:30 p. m. - Kazoku No Peru vs Circolo
    • 3:15 p. m. - Regatas vs Deportivo Soan
    • 5:00 p. m. - Alianza Lima vs Géminis

    Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

    EQUIPOSPJPTSSETS
    1. Alianza Lima399-1
    2. Universitario399-1
    3. San Martín399-2
    4. Geminis367-4
    5. Atenea366-5
    6. Rebaza Acosta357-5
    7. Regatas Lima335-6
    8. Circolo334-7
    9. Latino Amisa325-8
    10. Deportivo Soan313-9
    11. Kazoku No Peru312-9
    12. Wanka300-9

    ¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

    Latina transmite en su canal de televisión y en su plataforma digital todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley. Los encuentros pueden verse en vivo por la señal abierta y también en línea a través de su canal en YouTube.

    Shirley Marcelo
    AUTOR: Shirley Marcelo

    Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

