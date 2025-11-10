Liga Peruana de Vóley: programación de partidos y tabla de posiciones

La Liga Peruana de Vóley continúa su curso con una serie de encuentros que prometen encender la emoción de la temporada, correspondiente a la cuarta jornada del campeonato, sin embargo, se verá un duelo extra que corresponde a la fecha 7 con el Alianza Lima vs Circolo Sportivo debido a que están adelantando jornada por el Mundial de Clubes FIVB. Mira cómo la clasificación y enfrentamientos.

Programación de partidos de la Liga Peruana de Vóley

Miércoles 12 de noviembre

5.00 p. m. - Alianza Lima vs Circolo Sportivo

Sábado 15 de noviembre

2:45 p. m. - Wanka vs Atenea

5:00 p. m. - Olva Latino v Rebaza Acosta

7:00 p. m. - San Martín vs Universitario

Domingo 16 de noviembre

12:30 p. m. - Kazoku No Peru vs Circolo

3:15 p. m. - Regatas vs Deportivo Soan

5:00 p. m. - Alianza Lima vs Géminis

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

EQUIPOS PJ PTS SETS 1. Alianza Lima 3 9 9-1 2. Universitario 3 9 9-1 3. San Martín 3 9 9-2 4. Geminis 3 6 7-4 5. Atenea 3 6 6-5 6. Rebaza Acosta 3 5 7-5 7. Regatas Lima 3 3 5-6 8. Circolo 3 3 4-7 9. Latino Amisa 3 2 5-8 10. Deportivo Soan 3 1 3-9 11. Kazoku No Peru 3 1 2-9 12. Wanka 3 0 0-9

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Latina transmite en su canal de televisión y en su plataforma digital todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley. Los encuentros pueden verse en vivo por la señal abierta y también en línea a través de su canal en YouTube.