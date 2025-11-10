- Hoy:
Liga Peruana de Vóley: programación de partidos y tabla de posiciones
La temporada de la Liga de Vóley se enciende con enfrentamientos intensos que corresponden a la fecha 3, además mira la clasificación actualizada.
La Liga Peruana de Vóley continúa su curso con una serie de encuentros que prometen encender la emoción de la temporada, correspondiente a la cuarta jornada del campeonato, sin embargo, se verá un duelo extra que corresponde a la fecha 7 con el Alianza Lima vs Circolo Sportivo debido a que están adelantando jornada por el Mundial de Clubes FIVB. Mira cómo la clasificación y enfrentamientos.
Programación de partidos de la Liga Peruana de Vóley
Miércoles 12 de noviembre
- 5.00 p. m. - Alianza Lima vs Circolo Sportivo
Sábado 15 de noviembre
- 2:45 p. m. - Wanka vs Atenea
- 5:00 p. m. - Olva Latino v Rebaza Acosta
- 7:00 p. m. - San Martín vs Universitario
Domingo 16 de noviembre
- 12:30 p. m. - Kazoku No Peru vs Circolo
- 3:15 p. m. - Regatas vs Deportivo Soan
- 5:00 p. m. - Alianza Lima vs Géminis
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
|EQUIPOS
|PJ
|PTS
|SETS
|1. Alianza Lima
|3
|9
|9-1
|2. Universitario
|3
|9
|9-1
|3. San Martín
|3
|9
|9-2
|4. Geminis
|3
|6
|7-4
|5. Atenea
|3
|6
|6-5
|6. Rebaza Acosta
|3
|5
|7-5
|7. Regatas Lima
|3
|3
|5-6
|8. Circolo
|3
|3
|4-7
|9. Latino Amisa
|3
|2
|5-8
|10. Deportivo Soan
|3
|1
|3-9
|11. Kazoku No Peru
|3
|1
|2-9
|12. Wanka
|3
|0
|0-9
¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?
Latina transmite en su canal de televisión y en su plataforma digital todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley. Los encuentros pueden verse en vivo por la señal abierta y también en línea a través de su canal en YouTube.
