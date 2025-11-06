- Hoy:
Liga Peruana de Vóley: Programación de partidos de la fecha 3 y tabla de posiciones
Programación de los partidos que se realizarán en la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley y la tabla de posiciones. Alianza Lima y Universitario son protagonistas.
Este sábado 8 y domingo 9 de noviembre viviremos emocionantes partido en el Coliseo Miguel Grau de Callao por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley. Universitario cerrará la jornada sabatina, mientras que Alianza Lima tendrá una dura prueba.
Partidos Liga Peruana de Vóley: Programación de la fecha 3
Sábado 8 de noviembre
- 14:45 horas | Kasoku vs. Rebaza Acosta
- 17:00 horas | U San Martín vs. Circolo S.I.
- 19:00 horas | Universitario vs. Deportivo Soan
Domingo 9 de noviembre
- 12:30 horas | Deportivo Wanka vs. Deportivo Géminis
- 15:15 horas | Regatas Lima vs. Atlético Atenea
- 17:00 horas | Alianza Lima vs. Olva Latino
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
|EQUIPOS
|PJ
|PTS
|SETS
|1. Alianza Lima
|2
|6
|6-0
|2. Universitario
|2
|6
|6-1
|3. San Martín
|2
|6
|6-2
|4. Regatas Lima
|2
|3
|4-3
|5. Geminis
|2
|3
|4-4
|6. Circolo
|2
|3
|4-4
|7. Atenea
|2
|3
|3-4
|8. Latino Amisa
|2
|2
|4-5
|9. Rebaza Acosta
|2
|2
|4-5
|10. Deportivo Soan
|2
|1
|3-6
|11. Kazoku No Peru
|2
|1
|2-6
|12. Wanka
|2
|0
|0-6
¿Dónde comprar entradas para los partidos de la Liga Peruana de Vóley?
Para disfrutar de los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 debes comprar las entradas a través de Joinnus. Es importante señalar que todos los duelos de la fecha 3 se realizarán en Coliseo Miguel Grau del Callao.
- Occidente: 45 soles
- Oriente: 35 soles
- Norte: 25 soles
- Sur: 25 soles
- General: 20 soles
