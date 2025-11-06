Liga Peruana de Vóley: Programación de partidos de la fecha 3 y tabla de posiciones

Este sábado 8 y domingo 9 de noviembre viviremos emocionantes partido en el Coliseo Miguel Grau de Callao por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley. Universitario cerrará la jornada sabatina, mientras que Alianza Lima tendrá una dura prueba.

Partidos Liga Peruana de Vóley: Programación de la fecha 3

Sábado 8 de noviembre

14:45 horas | Kasoku vs. Rebaza Acosta

17:00 horas | U San Martín vs. Circolo S.I.

19:00 horas | Universitario vs. Deportivo Soan

Domingo 9 de noviembre

12:30 horas | Deportivo Wanka vs. Deportivo Géminis

15:15 horas | Regatas Lima vs. Atlético Atenea

17:00 horas | Alianza Lima vs. Olva Latino

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

EQUIPOS PJ PTS SETS 1. Alianza Lima 2 6 6-0 2. Universitario 2 6 6-1 3. San Martín 2 6 6-2 4. Regatas Lima 2 3 4-3 5. Geminis 2 3 4-4 6. Circolo 2 3 4-4 7. Atenea 2 3 3-4 8. Latino Amisa 2 2 4-5 9. Rebaza Acosta 2 2 4-5 10. Deportivo Soan 2 1 3-6 11. Kazoku No Peru 2 1 2-6 12. Wanka 2 0 0-6

¿Dónde comprar entradas para los partidos de la Liga Peruana de Vóley?

Para disfrutar de los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 debes comprar las entradas a través de Joinnus. Es importante señalar que todos los duelos de la fecha 3 se realizarán en Coliseo Miguel Grau del Callao.