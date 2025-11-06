0
Liga Peruana de Vóley: Programación de partidos de la fecha 3 y tabla de posiciones

Programación de los partidos que se realizarán en la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley y la tabla de posiciones. Alianza Lima y Universitario son protagonistas.

    Jesús Yupanqui
    Programación completa de la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley
    Programación completa de la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley | FOTO: Composición
    Este sábado 8 y domingo 9 de noviembre viviremos emocionantes partido en el Coliseo Miguel Grau de Callao por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley. Universitario cerrará la jornada sabatina, mientras que Alianza Lima tendrá una dura prueba.

    Partidos Liga Peruana de Vóley: Programación de la fecha 3

    Sábado 8 de noviembre

    • 14:45 horas | Kasoku vs. Rebaza Acosta
    • 17:00 horas | U San Martín vs. Circolo S.I.
    • 19:00 horas | Universitario vs. Deportivo Soan

    Domingo 9 de noviembre

    • 12:30 horas | Deportivo Wanka vs. Deportivo Géminis
    • 15:15 horas | Regatas Lima vs. Atlético Atenea
    • 17:00 horas | Alianza Lima vs. Olva Latino

    Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

    EQUIPOSPJPTSSETS
    1. Alianza Lima266-0
    2. Universitario266-1
    3. San Martín266-2
    4. Regatas Lima234-3
    5. Geminis234-4
    6. Circolo234-4
    7. Atenea233-4
    8. Latino Amisa224-5
    9. Rebaza Acosta224-5
    10. Deportivo Soan213-6
    11. Kazoku No Peru212-6
    12. Wanka200-6

    ¿Dónde comprar entradas para los partidos de la Liga Peruana de Vóley?

    Para disfrutar de los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 debes comprar las entradas a través de Joinnus. Es importante señalar que todos los duelos de la fecha 3 se realizarán en Coliseo Miguel Grau del Callao.

    • Occidente: 45 soles
    • Oriente: 35 soles
    • Norte: 25 soles
    • Sur: 25 soles
    • General: 20 soles

    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

