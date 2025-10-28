- Hoy:
Liga Peruana de Vóley: Tabla de posiciones y programación de la fecha 2
El sábado y domingo se disputará la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley. Mira cómo marcha la tabla de posiciones y programación completa.
Continúan los partidos de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley y para ello te dejamos la programación oficial que se jugará este sábado 1 y domingo 2 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Las puertas de ingreso al público se abrirán desde las 12.30, pues el espectáculo deportivo sabatino empezará a las 2:45 p. m.
Partidos Liga Peruana de Vóley: fecha 2
Sábado 1
- 2:45 p. m. Kazoku No Perú vs Olva Latino
- 5:00 p. m. San Martín vs Rebaza Acosta
- 7:00 p. m. Alianza Lima vs Wanka
Domingo 2
- 12:30 p. m. Deportivo Soan vs Circolo S. I.
- 3:15 p. m. Regatas vs Geminis
- 5:00 p. m. Universitario vs Atenea
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
|EQUIPOS
|PJ
|PTS
|SETS
|Alianza Lima
|1
|3
|3-0
|Regatas Lima
|1
|3
|3-0
|San Martín
|1
|3
|3-1
|Universitario
|1
|3
|3-1
|Atenea
|1
|3
|3-1
|Rebaza Acosta
|1
|2
|3-2
|Dep. Soan
|1
|1
|2-3
|Circolo S.I.
|1
|0
|1-3
|Géminis
|1
|0
|1-3
|Olva Latino
|1
|0
|1-3
|Dep. Wanka
|1
|0
|0-3
|Kazoku No Perú
|1
|0
|0-3
¿Dónde comprar entradas para la Liga Peruana de Vóley?
Las entradas para ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se encuentra a la venta únicamente de forma online a través de la plataforma oficial Joinnus. Vale precisar que puedes comprar tu boleto a partir de las 12:00 horas de este miércoles 29 de octubre.
- Occidente: 45 soles
- Oriente: 35 soles
- Norte: 25 soles
- Sur: 25 soles
- General: 20 soles
