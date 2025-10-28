Liga Peruana de Vóley: Tabla de posiciones y programación de la fecha 2

Continúan los partidos de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley y para ello te dejamos la programación oficial que se jugará este sábado 1 y domingo 2 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Las puertas de ingreso al público se abrirán desde las 12.30, pues el espectáculo deportivo sabatino empezará a las 2:45 p. m.

Partidos Liga Peruana de Vóley: fecha 2

Sábado 1

2:45 p. m. Kazoku No Perú vs Olva Latino

5:00 p. m. San Martín vs Rebaza Acosta

7:00 p. m. Alianza Lima vs Wanka

Domingo 2

12:30 p. m. Deportivo Soan vs Circolo S. I.

3:15 p. m. Regatas vs Geminis

5:00 p. m. Universitario vs Atenea

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

EQUIPOS PJ PTS SETS Alianza Lima 1 3 3-0 Regatas Lima 1 3 3-0 San Martín 1 3 3-1 Universitario 1 3 3-1 Atenea 1 3 3-1 Rebaza Acosta 1 2 3-2 Dep. Soan 1 1 2-3 Circolo S.I. 1 0 1-3 Géminis 1 0 1-3 Olva Latino 1 0 1-3 Dep. Wanka 1 0 0-3 Kazoku No Perú 1 0 0-3

¿Dónde comprar entradas para la Liga Peruana de Vóley?

Las entradas para ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se encuentra a la venta únicamente de forma online a través de la plataforma oficial Joinnus. Vale precisar que puedes comprar tu boleto a partir de las 12:00 horas de este miércoles 29 de octubre.