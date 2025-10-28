0

Liga Peruana de Vóley: Tabla de posiciones y programación de la fecha 2

El sábado y domingo se disputará la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley. Mira cómo marcha la tabla de posiciones y programación completa.

    Sandra Morales
    Este sábado y domingo se disputará la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley
    Este sábado y domingo se disputará la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley | FOTO: LIBERO
    COMPARTIR

    Continúan los partidos de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley y para ello te dejamos la programación oficial que se jugará este sábado 1 y domingo 2 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Las puertas de ingreso al público se abrirán desde las 12.30, pues el espectáculo deportivo sabatino empezará a las 2:45 p. m.

    Alianza Lima impacta a hinchas con dura crítica a la organización de la Liga

    PUEDES VER: Alianza Lima impacta a hinchas con dura crítica a la organización de la Liga: "Una tontería"

    Partidos Liga Peruana de Vóley: fecha 2

    Sábado 1

    • 2:45 p. m. Kazoku No Perú vs Olva Latino
    • 5:00 p. m. San Martín vs Rebaza Acosta
    • 7:00 p. m. Alianza Lima vs Wanka

    Domingo 2

    • 12:30 p. m. Deportivo Soan vs Circolo S. I.
    • 3:15 p. m. Regatas vs Geminis
    • 5:00 p. m. Universitario vs Atenea

    Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

    EQUIPOSPJPTSSETS
    Alianza Lima133-0
    Regatas Lima133-0
    San Martín133-1
    Universitario133-1
    Atenea133-1
    Rebaza Acosta123-2
    Dep. Soan112-3
    Circolo S.I.101-3
    Géminis101-3
    Olva Latino101-3
    Dep. Wanka100-3
    Kazoku No Perú100-3

    ¿Dónde comprar entradas para la Liga Peruana de Vóley?

    Las entradas para ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se encuentra a la venta únicamente de forma online a través de la plataforma oficial Joinnus. Vale precisar que puedes comprar tu boleto a partir de las 12:00 horas de este miércoles 29 de octubre.

    • Occidente: 45 soles
    • Oriente: 35 soles
    • Norte: 25 soles
    • Sur: 25 soles
    • General: 20 soles

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Sandra Morales
    AUTOR: Sandra Morales

    Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

    Lo más visto

    1. ¿Qué es la cámara hiperbárica y para qué sirve?, por el Dr. Cotillo

    2. Alianza Lima impacta a hinchas con dura crítica a la organización de la Liga: "Una tontería"

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano