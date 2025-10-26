Alianza Lima impacta a hinchas con dura crítica a la organización de la Liga: "Una tontería"

Alianza Lima está obligado a conseguir todos los títulos posibles en cada temporada y competición que dispute. En la Liga 1, el equipo quedó fuera de la lucha por el título nacional. Mientras tanto, su equipo de vóley continúa preparándose para afrontar la Liga Peruana de Vóley y lograr el tricampeonato. En medio de ello, un dirigente sorprendió al pronunciarse y criticar públicamente a la organización del torneo.

Alianza Lima críticó a la organización de la Liga

En esta oportunidad, nos referimos en exclusiva al equipo de Alianza Lima Vóley, que el sábado 25 de octubre participó en la primera fecha de la 'Noche Blanquiazul', evento en el que presentó al plantel que buscará el título de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026.

Durante el evento, la jefa de equipo, Cenaida Uribe, acaparó la atención luego de ser consultada por las cámaras de 'América TV' sobre la reprogramación del debut de su equipo en la Liga ante Kazoku No Perú, que generó un serio conflicto con su segundo partido de la 'Noche Blanquiazul', considerando que habría solo unas horas de diferencia entre ambos compromisos.

Ante esta situación, la dirigente blanquiazul no dudó en alzar su voz de protesta y criticar con firmeza a la organización de la Liga, dejando entrever que este tipo de reprogramaciones perjudican el estado físico de sus jugadoras.

“Como ya lo dije, más allá de que reprogramaron el horario del partido, es una tontería. Una tontería tener que ir a las 3 de la tarde al Callao y tener que volver aquí (San Borja) a las 6. No darte cuenta del daño que le haces a las jugadoras. Yo lo dejo ahí. Son temas que tiene que ver la gente que se supone, entre comillas, tiene que ver por el bien del voleibol“, expresó la directiva.

Partido de Alianza Lima vs Kazoku No Perú fue reprogramado

Recordemos que, anteriormente, Cenaida Uribe comunicó que Alianza Lima no se presentaría a su primer partido, ya que el encuentro ante Kazoku No Perú, programado para el 26 de octubre a las 5:00 p.m., coincidía con el horario de la Noche Blanquiazul.

Sin embargo, tras una serie de reuniones con la Federación Peruana de Vóley, se acordó reprogramar el compromiso unas horas antes, con el fin de que el equipo pudiera cumplir con ambos eventos. No obstante, todo indica que esta medida tampoco fue bien recibida por la directiva blanquiazul.