Universitario vs Géminis EN VIVO por Latina: cuándo juega, horario, entradas y dónde ver

Inicia la Liga Peruana de Vóley 2025 con el emocionante partido entre Universitario vs Géminis en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Todo se llevará a cabo este sábado 25 de octubre a partir de las 17:00 horas locales (22:00 horas GMT) con la transmisión de Latina (Canal 2) en señal abierta.

Todo listo para este nuevo certamen de vóley que paralizará a millones de aficionados. Una de las escuadras que quiere hacer historia en la Liga Peruana de Vóley es Universitario, quien no ha bajado los brazos en su pretemporada en busca de estar en óptimas condiciones para los duelos oficiales.

Al frente tendrá a un duro rival como Géminis, que suele complicar a los rivales de turno en cada una de las jornadas del torneo de vóley. Ahora, debuta ante un elenco que contará con su fiel afición en el Coliseo Miguel Grau del Callao como las 'Pumas', por lo que habrá mucha emoción de principio a fin.

Programación de la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley Femenino 2025.

¿Cuándo juega Universitario vs Géminis?

Este partido entre Universitario vs Géminis por la primera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025 se disputa este sábado 25 de octubre en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Ambas escuadras quieren iniciar con el pie derecho esta temporada, por lo que no se guardarán nada en este cotejo.

Hora del partido Universitario vs Géminis vóley

Este duelo de la Liga Peruana de Vóley 2025 entre Universitario y Géminis inicia a partir de las 17:00 horas locales (22:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 16:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 17:00 horas

Venezuela, Bolivia: 18:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 19:00 horas

¿En qué canal ver Universitario vs Géminis?

El compromiso entre Universitario vs Géminis se verá por la señal en vivo de Latina, el cual puedes sintonizar mediante el canal 2. Este duelo de la Liga Peruana de Vóley podrás verlo a nivel nacional en las diversas regiones.

Entradas Universitario vs Géminis: Liga Peruana de Vóley

Estos son los precios "Preferente", mientras que "General" están a un valor de 20 soles: