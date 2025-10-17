¡Desde Estados Unidos! Alianza Lima dio el golpe y oficializó a figura que se unirá al plantel
Mediante sus redes sociales, Alianza Lima anunció por todo lo alto a su flamante incorporación que llega procedente de los Estados Unidos. ¿A quién nos referimos?
Alianza Lima busca ser protagonista en todas sus disciplinas donde compite a lo largo de la temporada. Para la Liga Peruana de Vóley 2025-26 no es la excepción, motivo por el cual, el club victoriano sorprendió de gran manera a toda su hinchada al oficializar su última contratación.
Alianza Lima hizo oficial a su flamante incorporación
La salida de la portuguesa, Aline Timm dejó atónitos a los fanáticos del conjunto grone ya que a poco de iniciar la nueva campaña, la institución anunció que la atleta extranjera no iba a seguir en el plantel de Facundo Morando. Bajo ese escenario, finalmente el elenco íntimo confirmó a su flamante reemplazo.
"Meegan Hart es nueva voleibolista de Alianza Lima. ¡Bienvenida!", precisó Alianza Lima Vóley en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. De esta forma, la bloqueadora central se suma al equipo blanquiazul que buscará el bicampeonato nacional esta temporada.
Alianza Lima Vóley anunció el fichaje de Meegan Hart/Foto: X
¿Quién es Meegan Hart?
Meegan Hart, es una voleibolista de nacionalidad estadounidense. Tiene 26 años, y mide 1.90. En su carrera profesional, la defensora fue adquiriendo experiencia tras su paso por importantes clubes del extranjero, incluidos de su natal país. Ahora, buscará ganarse un nombre en el plantel titular de Alianza Lima Vóley y hacer historia a lo largo de este temporada.
¿En qué equipos ha jugado Meegan Hart?
- Lowa State University (Estados Unidos)
- Colorado University (Estados Unidos)
- Olympiada Neapolis VB (Chipre)
- NXLED Chameleons (Filipinas)
- Nuvoli AltaFratte Padova (Italia)
Alianza Lima y sus 5 refuerzos extranjeros para la Liga Peruana de Vóley
Con la estadounidense Meegan Hart, Alianza Lima Vóley completó a sus 6 figuras extranjeras para la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Como se recuerda, el plantel ya contaba con la francesa Maëva Orlé.
- María Alejandra Marín Verhelst (Armadora - colombiana)
- Doris Sofía Manco Gonzáles (Armadora - colombiana)
- Elina María Rodríguez (Atacante - argentina)
- Yanlis Liliannis Féliz Sena (Atacante - dominicana)
- Meegan Hart (Bloqueadora central - estadounidense)
