Universitario de Deportes luce a figura brasileña a días de finalizar el 2025

Universitario de Deportes se consagró tricampeón del fútbol peruano al obtener el título nacional en 2023, 2024 y 2025. Asimismo, el club busca alcanzar los mismos logros con el equipo de vóley, por lo que cuentan con una destacada jugadora brasileña. Durante la Navidad, la hicieron lucir ante las cámaras. Nos referimos a Elis Bento.

Universitario de Deportes lució a Elis Bento a través de sus redes sociales

La cuenta X (anteriormente Twitter) de Universitario Vóley publicó una foto en la que destaca a la jugadora brasileña Bento en la celebración navideña, posando junto al panetón oficial del equipo crema. "Una Navidad con mucha garra" es el texto que acompaña la imagen.

Elis Bento es actual jugadora de Universitario Vóley.

La voleibolista es una de las grandes figuras del equipo merengue, ya que ayudó a que el club logre el séptimo puesto en la temporada 2023/2024, año en donde logró su ascenso por primera vez.

Además, Elis Bento fue una pieza vital de Universitario en la temporada 2024/2025 en su segundo año, debido a su gran rendimiento anotando puntos y destacando como la mejor jugadora del equipo. Sin embargo, se lesionó en la etapa final del certamen, lo que ocasionó que el club quedara en cuarto puesto de la Liga Superior Nacional de Vóley.

En la actualidad, la brasileña sigue siendo una de las mejores anotadoras del equipo y de la liga nacional de la edición 2025/2026, por eso el equipo merengue decidió que sea la protagonista principal de la foto navideña en vísperas del gran día de celebración.