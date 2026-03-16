¿Duarte o Viscarra? Pablo Guede tomó radical decisión sobre arquero titular en Alianza: "Cuando regrese..."

Miles de hinchas de Alianza Lima se preguntan si en el regreso de Guillermo Viscarra de la selección boliviana volverá a ser el arquero titular en el equipo de Pablo Guede y esto no estaría completamente asegurado. Los últimos partidos del equipo blanquiazul le han servido al entrenador argentino para tomar una decisión final sobre el futuro de ‘Billy’ y Alejandro Duarte.

Hasta antes de la lesión, Guillermo Viscarra era el arquero indiscutible en Alianza Lima. Tras confirmarse su baja, Alejandro Duarte empezó a ganar terreno como titular y aunque no tuvo un buen inicio, con el pasar de los enfrentamientos en la Liga 1, se ha afianzado y está demostrando un buen nivel. ¿Seguirá atajando el arquero peruano?

Pablo Guede decide quién será el arquero titular en Alianza Lima

Poco a poco, Pablo Guede va encontrando el equipo ideal para afrontar la temporada 2026 y una de las posiciones más importantes es precisamente la de arquero. En esta disputa están Guillermo Viscarra y Alejandro Duarte, quien llegó desde Sporting Cristal con pocos partidos disputados.

La llegada de Duarte fue una de las más cuestionadas, pero lo cierto es que el guardameta peruano ha mejorado su nivel fecha tras fecha. Esto lo entiende Pablo Guede, quien finalmente se inclinaría por el exjugador celeste para mantenerlo en el arco a pesar del regreso de Viscarra.

“Cuando regrese Billy, yo no sé qué tan seguro sea el regreso de Billy Viscarra porque yo tengo entendido que a Guede le gusta mucho Alejandro Duarte, mucho, mucho. Tal vez por ahí la estatura no lo acompaña a Alejandro, pero está tapando bastante bien y sé que a Guede le gusta mucho porque tiene buen juego con los pies. Billy no es que no lo tenga, pero en cuanto al juego con los pies, Duarte le lleva una pequeña ventaja”, señaló la reconocida periodista Ana Lucía Rodríguez en el programa de L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

¿Cuándo regresa Guillermo Viscarra a Alianza Lima?

No hay fecha programada para el regreso de Guillermo Viscarra a Alianza Lima, ya que dependerá del resultado de Bolivia ante Surinam. Si la selección boliviana supera la llave ante Surinam, tendrá que disputar la gran final del repechaje rumbo al Mundial 2026 el martes 31 de marzo ante Irak. El ganador se llevará el boleto directo a la cita mundialista.