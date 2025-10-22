Noche Blanquiazul Vóley 2025: días, programación completa, canal y dónde ver a Alianza Lima

Alianza Lima no solo viene destacando en el fútbol, sino también en el vóley, donde esta temporada irán en busca del tricampeonato de la Liga Peruana y hacer un buen papel en el Mundial de Clubes. Por eso, el primer paso es presentar a su plantel de lujo en lo que será la Noche Blanquiazul 2025, un cuadrangular donde espera darle una alegría más a sus hinchas.

El cuadro blanquiazul tendrá como invitados de honor a River Plate de Argentina, Fluminense de Brasil y Regatas Lima, quienes se enfrentarán entre sí en dos fechas que prometen muchas emociones a los amantes del deporte de la net alta. A continuación, te damos a conocer los días, la programación oficial y dónde ver este torneo.

Noche Blanquiazul Vóley 2025: ¿Cuándo se juega?

Según lo señalado por el club de La Victoria en el anuncio oficial, la Noche Blanquiazul Vóley 2025 se disputará este sábado 25 y domingo 26 de octubre desde las instalaciones del Coliseo Eduardo Dibós de San Borja, con la presencia de toda la plantilla 'Íntima' que disputará todos los torneos de la campaña.

Programación completa de la Noche Blanquiazul 2025 Vóley

El primer día de competencia (sábado 25) dará inicio a las 02:45 p. m., mientras que la segunda jornada (domingo 26) comenzará a partir de las 04:00 p. m. con dos partidos ya programados. A continuación, conoce el fixture completo del cuadrangular organizado por el conjunto victoriano.

Sábado 25 de octubre

Regatas Lima vs. River Plate | 02:45 p. m.

Alianza Lima vs. Fluminense | después del primer partido

Domingo 26 de octubre

Regatas Lima vs. Fluminense | 04:00 p. m.

Alianza Lima vs. River Plate | después del primer partido

Programación oficial de partidos por la Noche Blanquiazul Vóley 2025. Foto: Alianza Lima

¿Dónde ver la Noche Blanquiazul Vóley 2025 EN VIVO con Alianza Lima?

Si no te quieres perder ninguna de las incidencias de la Noche Blanquiazul Vóley 2025, es preciso señalar que se transmitirá EN VIVO y EN EXCLUSIVA a través de las pantallas de América Televisión por señal abierta y en cable de forma gratuita. Además, podrás verlo vía streaming por la plataforma América TV GO.

Noche Blanquiazul Vóley 2025: precio de las entradas

Conoce cuales son los precios de las entradas para la Noche Blanquiazul Vóley 2025, las cuales pueden ser adquiridas a través de la web de la boletería Joinnus.