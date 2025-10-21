¡Atención, blanquiazul! Partido de Alianza Lima sufrió inesperada reprogramación

Los hinchas de Alianza Lima se muestran expectantes en esta etapa de la temporada, luego del triunfo 2-1 ante Sport Huancayo que los mantiene segundos en el Acumulado de la Liga 1 para poder pelear un lugar en los playoffs. Además, su equipo de vóley apunta a debutar con el pie derecho en la Liga Peruana de Vóley, aunque ahora fueron notificados que su partido sufrió una reprogramación.

El equipo de vóley de Alianza Lima continúa con su preparación para debutar esta temporada ante Kazoku No Perú por la primera jornada de la Liga Peruana de Vóley. Sin embargo, Cenaida Uribe, jefa del equipo íntimo, informó que no se presentarían al encuentro debido a un conflicto con la ‘Noche Blanquiazul’.

Ante ello, el club sorprendió a sus hinchas al anunciar en redes sociales que, tras reunirse con la Federación Peruana de Vóleibol (FPV), se decidió reprogramar el partido para evitar inconvenientes con el evento de presentación del plantel.

Alianza Lima confirmó la reprogramación de su partido por la liga.

"La Federación Peruana de Vóleibol y el Club Alianza Lima informan que, tras una reunión sostenida, se acordó la reprogramación del partido entre Alianza Lima y Kazoku No Perú para las 3:30 p. m. del domingo 26 de octubre, con el fin de facilitar el desarrollo regular de la ‘Noche Blanquiazul’”, mencionaron en su comunicado.

¿Cuándo se jugará el partido entre Alianza Lima vs Kazoku No Perú?

En el comunicado oficial, Alianza Lima confirmó que el duelo ante Kazoku No Perú cambiará de horario. Inicialmente estaba programado para el domingo 26 de octubre a las 7:00 p.m., pero ahora se disputará a las 3:30 p.m. (hora peruana).

La modificación permitirá que, tras finalizar el encuentro, la delegación blanquiazul participe en la ‘Noche Blanquiazul’, evento que se realizará los días 25 y 26 de octubre en el Coliseo Dibós.

¿Cómo se desarrollará la 'Noche Blanquiazul 2025'?

El evento de presentación de las 'íntimas' se jugará los días 25 y 26 de octubre y marcará el inicio de su temporada donde buscarán lograr el tricampeonato nacional, además de competir de la mejor manera en el Mundial y Sudamericano de Clubes. En este evento, la directiva blanquiazul se enfrentará en un cuadrangular ante los equipos de Regatas Lima, Fluminense y River Plate.