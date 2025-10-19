Director técnico de Alianza Lima se confiesa sobre el futuro del club: "Son..."

¡Sorpresa! Alianza Lima ha sorprendido gratamente a su hinchada esta temporada a nivel internacional, aunque le quedó la espina de no haber salido campeón de la Copa Sudamericana. En ese sentido, ahora el director técino de los blanquiazules sorprendió a su afición debido a que pronto disputará el torneo de máximo nivel a nivel global.

Nos referimos a Facundo Morando, entrenador argentino que esta temporada buscpo salir bicampeón de la Liga Peruana de Vóley con Alianza Lima. El entrenador extranjero brindó una conferencia de prensa refiriéndose a los trabajos que viene realizando el club y también despejó todo tipo de dudas.

"Son el tipo de rivales que buscamos este año )Fluminense y River Plate) y nos estaremos preparando de la mejor manera para afrontar no solo la Liga Nacional de Vóley, sono también el Mundial de Clubes", indicó en sus redes sociales, destacando así sus nuevas amistades.

Fracundo morando en Alianza Lima.

Recordemos que dentro de un mes Alianza Lima llevará a cabo la Copa del Mundo, a la cual clasificó gracias a haber quedado subcampeona del Sudamericano Sub 20. En esta competición las blanquiazules enfrentarán a las mejores del mundo en búsqueda de hacer historia.

Alianza Lima en el Mundial de clubes

Alianza Lima disputará en diciembre el Mundial de Clubes de Vóley 2025, donde todavía no tiene grupo confirmado e intentrá dar su mejor versión previo a iniciar la temporafa en Perú. Recordemos que la Liga Nacional de Vóley inicia a fines de año y termina todavía a mediados del 2026.