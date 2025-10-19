La reveladora foto que confirma el estado de Kevin Quevedo tras sufrir duro golpe en la cabeza

Alianza Lima y Sport Boys se enfrentaron en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Un encuentro que tuvo goles, pero también situaciones de mucha preocupación como la que se registró en el inicio del partido con Kevin Quevedo.

PUEDES VER: Ex Bolívar presenció el partido de Alianza en Matute antes de sumarse a los entrenamientos

Y es que el atacante blanquiazul sufrió un golpe en la cabeza tras una disputa del balón, lo que provocó que saliera del campo retirado en camilla y trasladado en ambulancia. Tras el partido, el futbolista captó la atención de sus seguidores e hinchas con una revelador foto que difundió.

Kevin Quevedo captó la atención de los hinchas en redes sociales

De acuerdo a sus recientes Instagram Stories, el habilidoso jugador blanquiazul se tomó un fotografía en la que no solo detalló con un círculo una zona de la cabeza, también dejó particular mensaje que confirma que está fuera de peligro: “Estable. Gracias a todos por la preocupación.

La publicación de Kevin Quevedo en su cuenta de Instagram

Tras recibir el alta médica, Kevin Quevedo no dudó en compartir la noticia con sus seguidores y usuarios que están pendientes de todo el contenido que sube a sus redes sociales. Cabe recordar que el jugador de 28 años encendió las alarmas tras quedar en el campo visiblemente afectado luego del choque que tuvo con Cristian Carbajal.

Sucedió apenas al minuto de juego del encuentro en Matute cuando disputó un balón aéreo. Tras ser llevado a una clínica cercana para someterse a exámenes médicos, pudo conocerse horas después que está fuera de peligro, por lo que el último sábado utilizó su cuenta de Instagram para compartir el buen estado de salud.

Kevin Quevedo se pierde el partido Alianza Lima vs Sport Huancayo

De acuerdo a la reciente lista de convocados de Alianza Lima, el entrenador Néstor Gorosito no contará con Kevin Quevedo en el partido ante Sport Huancayo de visita, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025.