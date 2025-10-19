- Hoy:
Alineaciones Alianza Lima vs Sport Huancayo: el inédito once de Gorosito para dar el golpe de visita
Luego de conocerse las 5 bajas de Alianza Lima, Néstor Gorosito, técnico del cuadro íntimo alista una serie de cambios para quedarse con la victoria ante Sport Huancayo.
Alianza Lima visitará a Sport Huancayo este lunes por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio IPD de la Ciudad Incontrastable. Los íntimos están totalmente mentalizados en lograr un triunfo y venir a Lima con tres puntos claves que les permitan seguir en lo más alto de la tabla Acumulada. Entérate los posibles onces que alistan Néstor Gorosito y Richard Pellejero.
PUEDES VER: Mr. Peet reveló quién es el ex Atlético Nacional que puede jugar en Alianza Lima el 2026: "Contrato"
Alineación de Alianza Lima:
- Guillermo Viscarra, Miguel Trauco, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Josué Estrada, Pablo Ceppelini, Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Hernán Barcos.
Alianza Lima quiere seguir firme en la lucha por ganar el Clausura 2025. Sin embargo, precisamente para este encuentro, el elenco victoriano sufrirá la baja de cinco elementos claves para enfrentar al 'Rojo Matador'. Ante este escenario, 'Pipo' Gorosito y su comando técnico se ven obligados a mover sus piezas, pensando en una victoria.
Se planifica que, el boliviano Guillermo Viscarra regrese al arco por Ángelo Campos, asimismo, el volante uruguayo Pablo Ceppelini, Alessandro Burlamaqui, ya recuperado de su lesión, y Gaspar Gentile vayan desde el vamos. Si ello sucede, el extremo argentino será titular por Kevin Quevedo, quien no fue considerado para esta cita tras haber sufrido un golpe en el rostro durante el cotejo frente a Sport Boys.
Alianza Lima apunta a quedarse con los tres puntos de visita/Foto: LÍBERO
Con lo antes mencionado, el once tentativo de Alianza Lima ante Sport Huancayo se perfila para ser con: Viscarra, Trauco, Garcés, Estrada, Ceppelini, Castillo, Burlamaqui, Gentile, Castillo, y el 'Pirata', Hernán Barcos como delantero central. El experimentado atacante vuelve al equipo titular tras cumplir con su fecha de sanción ante la 'Misilera'.
Alineación de Sport Huancayo:
- Ángel Zamudio, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Sergio Barboza, Josuee Herrera, Diego Carabaño, Edu Villar, Enzo Fernández, Javier Sanguinetti, Janio Pósito, Ronal Huaccha.
En la vereda de alfrente, la escuadra local, Sport Huancayo también apunta a hacer su tarea y respetar su localía. La altura será un factor que tendrán a favor, así como todo el apoyo de su hinchada, la cual espera que los dirigidos por Richard Pellejero regresen al triunfo en la fecha 15.
Sport Huancayo buscará quedarse con un triunfo ante Alianza Lima como local/Foto: X
El 'Rojo Matador' también sufrirá hasta 2 ausencias importantes dentro del plantel. Nos referimos a Hugo Ángeles quien recibió una expulsión contra Sport Boys en la fecha 13, así como Ricardo Salcedo, tras presentar acumulación de tarjetas amarillas. Con ello, los futbolistas Sergio Barboza y Diego Carabaño asoman como sus principales reemplazos.
