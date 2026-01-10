Confirmaron los equipos peruanos que disputarán el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026

Dentro de poco se llevará a cabo el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026, el cual se realizará en el Perú, y ya se confirmaron todos los clubes que participarán del torneo más importante de nuestro continente. La Federación Peruana de Vóley (FPV) reveló que en esta ocasión, debido a que somos anfitriones, clasificaron tres elencos nacionales para la cita internacional y uno de ellos es Alianza Lima.

Como sabemos las blanquiazules son subcampeonas del pasado campeonato continental y también vienen de jugar el Mundial de Clubes, por lo que no podían faltar en esta contienda. En ese sentidos, 2 son las escuadras incaicas que acompañarán a las íntimas y completarán las 9 plazas disponibles para esta edición del certamen. Esto según información de Gino Vegas, presidente de la FPV.

¿Qué clubes participarán del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026?

Estos son los 9 clubes:

Alianza Lima (Perú)

Regatas Lima (Perú)

Universidad San Martín (Perú)

Osasco y Sesi (Brasil)

Club Banco Republica (Uruguay)

Club Olympic (Bolivia)

Club Deportivo de Alto Rendimiento (Ecuador)

Club Boston College (Chile)

Club por confirmar

Vale precisar que Alianza Lima y Regatas Lima obtuvieron su cupo por ser el campeón y subcampeón de Perú, mientras que la Universidad San Martín ganó ese boleto gracias a que Argentina no pudo mandar a su representante. Al sobrar una plaza, esta se la dieron al tercer mejor equipo de la pasada Liga Peruana de Vóléy.

¿Cuándo iniciará el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Según información de la misma Federación Peruana de Vóley, el Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones de Vóley Femenino 2026 iniciará el próximo domingo 18 de enero y culminará el jueves 22 del mismo mes. Es decir, tendrá una duración de 5 días y todos los hinchas nacionales esperan que sea un elenco peruano el que logre alzar el título internacional.