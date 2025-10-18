Futbolista de 16 años de Alianza Lima en los planes de la selección peruana

Con apenas 16 años, hábil futbolista de Alianza Lima ha destacado por su enorme rendimiento a lo largo de la presente temporada 2025 y por ello entró en los planes de la selección peruana absoluta con miras a la próxima fecha FIFA, en donde el combinado nacional volverá a disputar diversos encuentros ante poderosos rivales.

Se trata de Kaylee Rybinski, guardameta de nacionalidad peruana-canadiense que debutó profesionalmente en la institución blanquiazul la temporada pasada, en la victoria 2-1 sobre Melgar de Arequipa. La futbolista este año viene de jugar con Alianza Lima la Liga Evolución Conmebol y tuvo una gran actuación, por lo que despertó el interés de la Bicolor.

En ese sentido, el periodista Gerson Cuba informó que la selección peruana la llamará previo a la nueva fecha FIFA, donde el equipo de todos afrontará la primera jornada doble de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. No obstante, de momento la estrella de Alianza Lima.no formará parte de la lista de convocadas del técnico Antonio Spinelli.

Kaylee Rybinski es una de las grandes promesas que tiene Alianza Lima.

"La guardameta aliancista de 16 años Kaylee Rybinski será considerada como sparring de la selección femenina mayor, que inicia sus trabajos este lunes en Videna. La Bicolor quiere consolidarla como su arquera para el futuro", indicó el mencionado comunicador.

Kaylee Rybinski ya formó parte de la selección peruana

Vale precisar que la guardameta ya ha formado parte de las divisiones menores de la selección peruana e incluso fue convocada para el microciclo de septiembre y octubre del presente año a nivel absoluto, por lo que es una de las grandes promesas que tiene nuestro balompié.