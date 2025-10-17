¿Al repechaje? FIFA modificó los puntos de Perú y ahora supera a Bolivia en ranking
Los hinchas de la selección peruana quedaron sorprendidos luego de que la FIFA modificara los puntos en la tabla Conmebol y dispuso una nueva clasificación para la 'Bicolor'.
La selección peruana tuvo una de sus peores presentaciones en las Eliminatorias Sudamericanas, donde finalizó en el noveno lugar con solo dos victorias y a penas 6 goles a favor. Por ello, iniciaron un proceso de restructuración para volver a ser protagonistas. Sin embargo, la FIFA sorprendió al modificar la clasificación y puso a la 'Bicolor' por encima de Bolivia.
FIFA confirmó modificación de puntos de Perú
La FIFA actualizó oficialmente su Ranking Mundial de selecciones tras los partidos amistosos de la fecha FIFA de octubre, lo que trajo cambios importantes para la selección peruana. El ente rector del fútbol mundial realizó un reajuste en la puntuación de varios equipos, incluyendo a la ‘Bicolor’, que enfrentó a Chile y cayó por 2-1 en su primer duelo bajo el mando de Manuel Barreto.
Antes de este compromiso, Perú contaba con 1469.31 puntos y se ubicaba en el puesto 48 del ranking global. Sin embargo, tras la derrota, la FIFA redujo su puntaje en 5.26 unidades, por lo que ahora el combinado nacional acumula 1464.05 puntos, descendiendo una posición en la clasificación.
Perú supera a Bolivia en el Ranking FIFA.
Pese a esta caída, la selección peruana mantiene un lugar competitivo dentro de la tabla a nivel Conmebol, ubicándose como la séptima selección con mayor puntaje, superando en puntos a las selecciones de Venezuela, Chile y Bolivia, esta última clasificada al repechaje del Mundial 2026.
Chile y Bolivia subieron en el ranking FIFA
A diferencia de la selección peruana, la FIFA determinó que Chile y Bolivia mejoren su puntuación en el Ranking Mundial tras los amistosos de la fecha FIFA de octubre. La ‘Roja’, que atraviesa un proceso de recambio generacional, consiguió una valiosa victoria por 2-1 ante Perú, resultado que le permitió ascender una posición en la clasificación al sumar 5.27 puntos adicionales.
Por otro lado, la 'Verde' también logró escalar un puesto en la tabla global luego de vencer 1-0 a Jordania en su primer compromiso. No obstante, su derrota por 3-0 ante Rusia impidió que sumaran más unidades, cerrando la fecha FIFA con un incremento total de 2.31 puntos.
Próximos partidos de la selección peruana
La selección peruana volverá a la acción en noviembre, cuando dispute dos amistosos internacionales frente a Rusia y Chile. Ambos encuentros están programados para los días 12 y 18 de noviembre, respectivamente, y se desarrollarán en territorio ruso.
