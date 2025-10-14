DT de Bolivia dio fuerte calificativo a Rusia tras perder 3-0 previo al repechaje: "Un rival…"

La selección boliviana enfrentó a Rusia en un amistoso por fecha FIFA como parte de la preparación al repechaje del Mundial 2026, dejando con derrota a la ‘Verde’ por 3-0. Tras el partido disputado en el Estadio VTB Arena de Moscú, el entrenador Óscar Villegas se pronunció en conferencia de prensa.

El técnico del elenco boliviano se refirió a esta caída de su selección que recibió los dos primeros goles en el primer tiempo. El conjunto del altiplano intentó encontrar el descuento en la parte complementaria; sin embargo, no encontraron los espacios y recibieron el tercero del cuadro local que selló la goleada.

¿Qué dijo Óscar Villegas, DT de Bolivia, tras partido ante Rusia?

“Nos hemos enfrentado a un rival que es muy fuerte, muy técnico y muy físico, y nos ha costado encontrar salida, producto de ello hemos cometido errores en nuestra creación. Ellos presionaron muy bien y eso nos complicó”, dijo Óscar Villegas ante los medios de comunicación.

En esa línea, resaltó que estos exámenes son vitales para sacar conclusiones y mejorar de cara a lo que será su partido por el repechaje, buscando su clasificación a la Copa del Mundo.

“Estos partidos son para sacar conclusiones, para ir mejorando y obviamente analizaremos a Corea y Japón que hoy han ganado a Paraguay y Brasil, por lo tanto estamos hablando de selecciones muy fuertes en las que tenemos que trabajar y corregir lo que hemos hecho hoy”, agregó.

