Selección peruana impacta al convocar a 8 futbolistas de Universitario: revisa la lista

La selección peruana inició una nuevo proceso luego de haber sido eliminados del Mundial 2026, aunque no inició de la mejor manera tras la derrota por 2-1 ante Chile. La 'Bicolor' inició también un nuevo proceso de restructuración en sus distintas categorías. En medio de ello, la afición nacional tiene grandes expectativas por la nueva lista de futbolistas.

El combinado nacional anunció la nueva convocatoria, buscando conformar un equipo altamente competitivo y afrontar un nuevo futuro. La gran sorpresa fue la inclusión de 8 futbolistas de Universitario de Deportes, siendo el club que más figuras aporta a la selección peruana.

En esta oportunidad no se trata del plantel masculino, sino de la selección femenina, donde el DT Antonio Spinelli decidió convocar a las mejores jugadoras de nuestro balompié para el inicio de la Liga de Naciones Conmebol, torneo que servirá para definir a los equipos clasificados al Mundial Femenino 2027.

Entre las jugadoras convocadas a la 'Bicolor' se destaca la inclusión de hasta ocho jugadoras de Universitario: Silvana Alfaro, Luana Chamochumbi, Geraldine Cisneros, Cndy Novoa, Valerie Gherson, Sandra Arévalo, Alondra Vílchez y Xioczana Canales.

Lista completa de las futbolistas convocadas a la selección peruana

Con este llamado, Universitario de Deportes se convirtió en el equipo peruano que más jugadoras aporta a la selección, pues Alianza Lima solo figura con 6 jugadoras y Sporting Cristal con solo 2.

Lista de convocadas a la Selección Peruana Femenina

Arqueras: Maryory Sánchez (Alianza Lima), Silvana Alfaro (Universitario) y Mía Shalit (Hapoel J)

Maryory Sánchez (Alianza Lima), Silvana Alfaro (Universitario) y Mía Shalit (Hapoel J) Defensas: Taylor Vogt (FSU C. Soccer), Rosa Castro (Huracán), Mía León (Alianza Lima), Luana Chamochumbi (Universitario), Braelynn Llamoca (Internacional), Anabella Kellerman (LA Surf), Yomira Tacilla (Alianza Lima), Alison Reyes (Alianza Lima) y Naicha Urbina (Sporting Cristal).

Taylor Vogt (FSU C. Soccer), Rosa Castro (Huracán), Mía León (Alianza Lima), Luana Chamochumbi (Universitario), Braelynn Llamoca (Internacional), Anabella Kellerman (LA Surf), Yomira Tacilla (Alianza Lima), Alison Reyes (Alianza Lima) y Naicha Urbina (Sporting Cristal). Mediocampitas : Alisson Azabache (Alianza Lima), Andrea Thorisson (Bollstanas SK), Geraldine Cisneros (Universitario), Claudia Cagnina (Bodo GLIMT), Cindy Novoa (Universitario), Sofía Aguayo (Mississipi), Valerie Gherson (Universitario), Sandra Arévalo (Universitario).

: Alisson Azabache (Alianza Lima), Andrea Thorisson (Bollstanas SK), Geraldine Cisneros (Universitario), Claudia Cagnina (Bodo GLIMT), Cindy Novoa (Universitario), Sofía Aguayo (Mississipi), Valerie Gherson (Universitario), Sandra Arévalo (Universitario). Delanteras: Milena Tomayconsa (Sporting Cristal), Alondra Vilchez (Universitario), Pierina Núñez (Levante), Raquel Bilcape (Melgar), Xioczana Canales (Universitario) y Sashenka Porras (Alianza Lima).

Próximo partidos de la Selección Peruana Femenina

El cuadro comandado por el DT Antonio Spinelli iniciará su debut en la Liga de Naciones Femenina el próximo viernes de 24 de octubre, donde enfrentará a Colombia en su debut. Luego, deberán asumir un partido amistoso ante Panamá el martes 28 del mismo mes, esto ya que descansan en la segunda fecha.