Campeón de Copa Libertadores y ex Atlético Madrid sobre Fabio Gruber: "Por eso es capitán"

Un exfutbolista con pasado por Atlético Madrid y campeón de la Copa Libertadores con River Plate, en la recordada final que ganó por 3-1 frente a Boca Juniors en el Santiago Bernabéu, sorprendió elogiando a Fabio Gruber. El futbolista del Núremberg de la Bundesliga 2, Segunda División de Alemania, tiene grandes chances de ser convocado por la selección peruana para la próxima fecha FIFA.

Nos referimos a Javier Pinola, exjugador argentino que actualmente ejerce labores como asistente técnico del cuadro donde milita nuestro compatriota. En diálogo con el programa DENGANCHE vía YouTube, reveló cómo se siente el nacido en Alemania pero con madre peruana y también se refirió a su rendimiento dentro del campo.

"Es un grandísimo jugador, muy inteligente y con mucha personalidad, por eso es capitán. Puede seguir creciendo, tiene futuro en Bundesliga. Está muy ilusionado con representar al Perú", indicó el también futbolista de la selección argentina. Recordemos que en estos momentos Fabio Gruber se encuentra realizando sus trámites para obtener nuestra nacionalidad y poder jugar para la selección peruana.

Javier Pinola fue futbolista de River Plate.

Asimismo, vale precisar que con sus 23 años el central con rapices peruanas puede ser pieza clave para la Bicolor en un futuro, ya que es el llamado a reemplazar a Carlos Zambrano. Pese a que se encuentra jugando en el Núremberg de la Bundesliga 2, sus buenas actuaciones han despertado el interés de otros clubes y pronto podría migrar a la Primera División de Alemania o algún otro país competitivo.

¿Cuál es el valor de Fabio Gruber?

Actualmente, Fabio Gruber tiene un valor de 1.5 millones de euros en el mercado de transferencias y es la cotización más elevada desde que comenzó su carrera profesional en el 2023, cuando debutó con el SC Verl en la 3. Liga, Tercera División de Alemania.