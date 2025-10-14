Selección peruana rechazó a dos rivales para amistoso por rotunda razón: "No se quiere..."

La selección peruana comenzó un nuevo proceso con el objetivo de clasificar al Mundial 2030, pero el inicio no fue el esperado, pues cayó por 2-1 ante Chile de visita en el único amistoso que el combinado nacional jugó en octubre. Sin embargo, se dio a conocer que la Bicolor tuvo más de una posibilidad para disputar otro partido este mes, las cuales descartó por firme motivo.

En la fecha FIFA que acaba de concluir, Perú solo se enfrentó a la 'Roja' en Santiago, pero el periodista Gustavo Peralta contó que República Dominicana y Puerto Rico mandaron invitaciones para sostener compromisos. Estas fueron rechazadas por la FPF ya que querían enfrentar a países que se encuentren a un nivel similar al del elenco patrio y, de esta forma, medir en que situación estaba el equipo.

"Me contaron que los rivales que Perú tenía para jugar ese siguiente partido amistoso eran República Dominicana y Puerto Rico, pero en la FPF dijeron: 'Ni a balas jugamos con ellos porque no se quiere engañar a nadie'. Acá queremos jugar con equipos que estén a nuestro nivel o que estén para medir la situación real de Perú", mencionó en la reciente emisión del programa Hablemos de Max.

Video: L1 MAX

FPF consideraba a Rep. Dominicana y Puerto Rico como rivales de bajo nivel

En esa misma línea, el citado comunicador afirmó que para la federación, dichos seleccionados centroamericanos los consideraban de muy bajo nivel y por ello se decidió no afrontar un segundo amistoso en octubre, pues lo que esperaban a un conjunto de un escalón parecido como Chile.

"Lo que me dijeron es que querían un rival como Chile y si había otro parecido a ellos, genial; pero como solo habían estas dos opciones, dijeron que no y solamente se jugó un partido por eso. La explicación que dan dentro de la federación es que los rivales eran de muy bajo nivel y que no se quiere hacer lo que se hacía antes, jugar con cualquier equipo, le metías cinco, alimentabas el alma y ya está. Se quería hacer un análisis de algo más cercano a lo que está Perú", agregó.

Perú ya se enfrentó a República Dominicana

Es preciso señalar que la selección peruana nunca se ha visto las caras con Puerto Rico, aunque sí con República Dominicana, elenco al que se enfrentó en marzo del 2024 en el Estadio Monumental, duelo que fue favorable para la Bicolor por 4-1 con goles de Sergio Peña, Jesús Castillo Molina, Piero Quispe y Paolo Guerrero.