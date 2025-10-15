Conmebol confirmó Liga de Naciones con Perú: conoce todos los rivales de la Blanquirroja

¡Es oficial! Conmebol tendrá su Liga de Naciones al igual que la UEFA y Concacaf, y recientemente se confirmó el calendario que tendrá la selección peruana absoluta y los demás países del continente. Asimismo, esto marcará un antes y después en el fútbol de nuestro continente debido a que por esta vía se definirán a los clasificados a la Copa del Mundo de la FIFA.

Mediante sus redes sociales, la Bicolor filtró cuáles serán sus próximos cuatro encuentros y también que tendrá un duelo amistoso con Panamá debido a que en la fecha 2 le corresponde descansar, y no quiere perder el ritmo. Nos referimos a la selección peruana femenina, la cual estrenará este nuevo formato cuando enfrente a su similar de Colombia el próximo viernes 24 de octubre en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Luego, el viernes 28 de noviembre recibirá a Chile en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, por la fecha 3 de la Liga de Naciones Conmebol y el 2 de diciembre viajará hasta Barquisimeto para visitar a Venezuela, en la jornada 4. Después de ello el campeonato sudamericano tomará un descanso hasta abril del próximo 2026.

La selección peruana femenina disputará la Liga de Naciones Conmebol.

Este formato tiene como objetivo definir a las cuatro selecciones que acompañarán a Brasil en el Mundial Femenino del 2027. La 'canarinha' tiene su pasaje asegurado debido a que es el anfitrión y por ello no participará de la Liga de Naciones. Por tal motivo es que cada uno de los países debe descansar una fecha y a Perú le corresponde en la segunda.

Fixture de Perú en la Liga de Naciones Conmebol

Te dejamos todo el fixture del torneo: