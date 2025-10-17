Oliver Sonne es el nuevo peruano más caro del fútbol: cuánto es el valor que le puso Transfermarkt

Oliver Sonne se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes y queridos por los hinchas de la selección peruana gracias a su talento. No obstante, el 'Vikingo' atraviesa un momento complicado en su club, el Burnley de la Premier League, donde no ha sido tomado en cuenta en los últimos encuentros, situación que incluso le costó quedar fuera de la última convocatoria de la ‘Bicolor’.

En medio de la incertidumbre por no ser considerado ni por su club ni por Manuel Barreto en la selección peruana, Oliver Sonne recibió una noticia que podría marcar su carrera, luego de que el portal internacional Transfermarkt actualizara su valorización en el mercado.

El reconocido sitio especializado informó que realizó una nueva evaluación de varios futbolistas de la Premier League, entre ellos el lateral del Burnley. Pese a su falta de continuidad y ausencia en las últimas convocatorias, Sonne sorprendió al registrar un aumento en su valor, pasando a cotizarse en 4 millones de euros.

Oliver Sonne incrementó su valor de mercado a 4 millones de euros, según Transfermarkt.

De esta manera, el defensor peruano-danés consiguió una importante revalorización, ya que en la última actualización su precio había descendido de 3 a 2,7 millones. Ahora, con este nuevo ajuste, incrementó su valor en 1,3 millones de euros, confirmando la alta proyección que aún mantiene en el fútbol europeo.

Esta actualización representa una inyección anímica para Sonne, quien atraviesa un momento complicado, pero que ve reflejado en este nuevo valor su potencial y proyección a futuro. Además, su cifra lo consolida como el futbolista peruano más caro en la actualidad.

Oliver Sonne entró entre los peruanos más valioso de la historia

Asimismo, según informó Transfermarkt, alcanzar los 4 millones de euros le permite a Oliver Sonne ingresar al top 20 de los jugadores peruanos más valiosos de todos los tiempos, ranking encabezado por Juan Manuel Vargas (20 millones), Renato Tapia (20 millones), Jefferson Farfán (18 millones), Claudio Pizarro (14 millones) y André Carrillo (12 millones).

Estadísticas de Oliver Sonne esta temporada

Durante esta nueva temporada, Oliver Sonne no ha logrado consolidarse como un habitual en el fútbol inglés, pues apenas ha logrado jugar 5 partidos con el Burnley, donde logró anotar en una ocasión. Sin embargo, lleva dos partidos sin ser convocado ni entre los suplentes.

Su situación no es distinta con la selección peruana, pues en la última fecha doble de las Eliminatorias Conmebol solo logró jugar 5 minutos en el último partido ante Paraguay.