¡Oficial! DT de Burnley tomó radical medida con Oliver Sonne para partido ante Aston Villa

HOY domingo 5 de octubre, Burnley visita a Aston Villa en el encuentro correspondiente a la séptima fecha de la Premier League 2025-26 en el Villa Park de Inglaterra. No obstante, a minutos del partido, el entrenador de los 'Clarets', Scott Parker sorprendió con una drástica medida con el futbolista de la selección peruana, Oliver Sonne.

La medida que tomó el DT de Burnley con Oliver Sonne

Esta vez, el popular 'Vikingo' volvió a no ser considerado dentro de la lista de convocados de Parker para enfrentar a los 'Leones' y ya son cuatro duelos consecutivos en la que su nombre no figura en la nómina de su plantel por la Premier League 2025-26.

Aquella noticia se da en medio de su ausencia en la convocatoria del DT interino de la 'Blanquirroja', Manuel Barreto con miras al amistoso internacional por fecha FIFA ante Chile el próximo viernes 10 de octubre.

Lista de convocados de Burnley ante Aston Villa por la Premier League

Se esperó que su actual estratega Scott Parker, decida que regrese al once de los 'Vinotintos', ya que Oliver Sonne no tiene minutos con Burnley en la Premier League 2025-26, desde el pasado 30 de agosto cuando los 'Clarets' cayeron 3-2 frente al Manchester United en Old Trafford.

Oliver Sonne y la última vez que tuvo minutos con Burnley

La última vez que el lateral derecho de la 'Bicolor' logró ser considerado por su DT, fue el martes 23 de septiembre cuando se vieron las caras contra Cardiff City por la tercera ronda de la Carabao Cup. En aquel entonces, el ex Silkeborg jugó como titular en los 90 minutos.

Oliver Sonne y su presente con Burnley esta temporada

Tras su arribo oficial a Burnley de Inglaterra, el futbolista Oliver Sonne registra un total de 5 encuentros entre la Premier League 2025-26 y la EFL Cup. Además, en su cuenta personal tiene 1 gol y un aproximado de 283 minutos.