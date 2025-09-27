DT de Burnley sorprende con drástica decisión sobre Oliver Sonne para duelo ante Manchester City

HOY sábado, Manchester City se verá las caras contra Burnley en el Etihad Stadium por la jornada 6 de la Premier League 2025-26. Sin embargo, a poco del encuentro, el técnico de los 'Clarets', Scott Parker tomó una radical decisión con el futbolista de la selección peruana, Oliver Sonne.

La decisión que tomó el DT de Burnley con Oliver Sonne ante Manchester City

Si bien, el 'Vikingo' había sido considerado para el último duelo contra Cardiff City por la Carabao Cup, ahora, el estratega de Burnley impactó en los hinchas al dejar fuera de lista al lateral de 24 años frente a los 'Citizens'.

Según la nómina de jugadores convocados, sería el tercer partido consecutivo de los 'Vinotintos' donde el danés-peruano queda fuera de lista por la Premier League; decisión que para algunos aficionados no viene siendo desapercibida.

Convocados de Burnley ante Manchester City

Oliver Sonne tuvo minutos ante Cardiff City por la Carabao Cup

Al respecto, el importante recordar que, durante la semana, Oliver Sonne tuvo minutos con Burnley contra Cardiff City por la tercera ronda de la EFL Cup. No obstante, pese a su presencia desde el arranque ante los 'Bluebirds', su equipo quedó eliminado.

De hecho, una de las acciones que tuvo como protagonista al lateral ocurrió al minuto 30 del compromiso, donde Sonne pierde la marca de su atacante y Cardiff City logra convertir el primer tanto del encuentro. Posteriormente, el segundo gol, también sucedió muy cerca a la banda derecha del 'Vikingo', lo que evidenció su poca claridad en aquel partido.

¿En cuánto se cotiza Oliver Sonne?

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, el futbolista de Burnley se cotiza en la actualidad en 2.70 millones de euros en el mercado de pases tras su presente con los 'Clarets'.