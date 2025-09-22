¡Atención! Burnley dio importante anunció con Oliver Sonne para su próximo partido

Oliver Sonne no atraviesa su mejor momento en lo que va de la temporada. El lateral no consiguió ser titular con la selección peruana y tampoco sumó minutos en los últimos dos partidos del Burnley por la Premier League 2025/26. En medio de este complejo panorama, el club inglés sorprendió a los hinchas con un importante anuncio relacionado con el peruano.

El ‘Vikingo’ tuvo un inicio prometedor en la temporada con el Burnley, donde logró destacar y ganarse la confianza del DT Scott Parker, siendo titular en varios encuentros. Sin embargo, en las últimas semanas su situación dio un giro inesperado: no ha vuelto a ser considerado ni siquiera entre los convocados.

Ahora, los ‘Clarets’ sorprendieron a sus hinchas con un importante anuncio que tuvo como protagonista a Oliver Sonne. Para tranquilidad de los aficionados, no se trató de una medida disciplinaria contra el lateral, sino de la presentación de su próximo partido ante el Cardiff City por la Carabao Cup, en la que el peruano-danés fue portada.

Burnley anunció su próximo partido con Oliver Sonne.

Lejos de generar preocupación, este hecho despertó la ilusión de que Sonne pueda volver a ser tomado en cuenta en la oncena titular en el encuentro programado para este martes 23 de septiembre a la 1:45 p. m. (hora peruana) y así intentar recuperar su lugar en el equipo.

¿Por qué Oliver Sonne no ha jugado con Burnley?

Oliver Sonne no fue considerado en los partidos frente a Liverpool y Nottingham Forest. Según se pudo conocer, su ausencia en el primer encuentro se debió al poco tiempo de entrenamiento que tuvo con el Burnley tras regresar de sus compromisos con la selección peruana. Sin embargo, la razón por la que no estuvo presente en el segundo cotejo aún se desconoce, aunque todo apunta a que fue decisión técnica.

¿Cuánto vale Oliver Sonne?

De acuerdo con la información del portal internacional Transfermarkt, Oliver Sonne es actualmente uno de los futbolistas peruanos mejor valorizados. Su cotización se ubica en 2,7 millones de euros, una cifra que se acerca a su máximo histórico de 3 millones de euros, alcanzado en 2024 cuando aún defendía los colores del Silkeborg IF de Dinamarca.