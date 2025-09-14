Burnley tomó drástica medida con Oliver Sonne a poco del partido ante Liverpool

En la antesala del partidazo entre Burnley vs Liverpool por la Premier League, millones de hinchas estaban a la expectativa de ver a Oliver Sonne ante el líder del certamen luego de su paso en la selección peruana. El lateral danés-peruano regresó con todas las ganas de seguir sumando minutos en su club, pero ahora el club le dio pésima noticia.

Resulta, que Burnley hizo oficial su alineación para el duelo ante Liverpool en el que no se ve la presencia de Sonne. Eso no es todo, sino que no figura entre los jugadores que conforman la banca de suplentes. Desde Inglaterra, confirman que la institución inglesa decidió dejarlo fuera de la nómina para este choque de Premier League.

Muchos aficionados esperaban verlo en este encuentro clave de temporada ante un poderoso elenco como Liverpool, pero el comando técnico de Burnley dejó fuera al 'Vikingo' con la esperanza de tenerlo en óptimas condiciones para los próximos partidos de Premier League de Inglaterra.

Alineación de Burnley sin Oliver Sonne.

¿Cómo va Burnley en la Premier League?

Actualmente, Burnley de Oliver Sonne ha afrontado tres partidos de Premier League en el que registra una victoria y dos derrotas. De hecho, cayó en su último encuentro ante Manchester United por 3-2, por lo que está iniciando con la presión de la zona de descenso en el arranque del torneo.

Es evidente que recién inicia el campeonato inglés para dar foco a este aspecto, pero Burnley busca reaccionar cuanto antes para no estar luchando día a día cada punto por mantenerse en Primera. Por debajo del conjunto de nuestro compatriota se encuentran West Ham, Aston Villa y Wolves.