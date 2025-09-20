Arsenal vs. Manchester City EN VIVO vía ESPN: alineaciones, hora y dónde ver la Premier League

Este domingo 21 de septiembre se enfrentan Arsenal vs. Manchester City por la fecha número 5 de la Premier League de Inglaterra, en el conocido Emirates Stadium de Londres, hogar de los 'Gunners'. Revisa a qué hora juegan ambos clubes dependiendo tu país de residencia y en qué canal ver el apasionante partido de fútbol europeo, el cual promete muchas emociones para los aficionados.

El cuadro de Mikel Arteta marcha muy bien esta temporada, ya que se ubican en la tercera casilla del campeonato doméstico con 9 puntos, aunque no puede dejar escapar más unidades ya que el Livepool tiene 15 en la cima. Por otra parte, en la Champions League se estreno de gran forma con una victoria 2-0 sobre Athletic de Bilbao en condición de visitante.

Arsenal empezó la Champions con un buen triunfo.

Los 'Ciudadanos' mientras tanto se ubican décimo segundos en la Premier League con 6 puntos y quieren dar el golpe en condición de visitante para acercarse a los primeros puestos. Mientras que en el torneo continental de la UEFA debutaron con un merecido triunfo 2-0 sobre el Napoli en el Etihad Stadium de Manchester.

¿A qué hora juega Arsenal vs. Manchester City?

Te brindamos el horario según el país en donde vivas:

México y Costa Rica: 09.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 10.30 horas

Bolivia y Venezuela: 11.30 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 12.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Manchester City?

La transmisión del partido entre Arsenal vs. Manchester City por la Premier League será mediante la señal de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el compromiso totalmente online en cualquier dispositivo con internet vía Disney Plus, en caso cuentes con una suscripción a la conocida plataforma de streaming.

Arsenal vs. Manchester City: posibles alineaciones

Arsenal: David Raya; Justin Timber, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Mikel Merino, Martín Zubimendi, Declan Rice; Nonu Madueke, Eberechi Eze y Viktor Gyokeres. DT: Mikel Arteta.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Jérémy Doku; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Arsenal vs. Manchester City: últimos enfrentamientos

Estos han sido los últimos cinco partidos entre ambos clubes:

Arsenal 5-1 Manchester City | Premier League

Manchester City 2-2 Arsenal | Premier League

Manchester City 0-0 Arsenal | Premier League

Arsenal 1-0 Mancjester City | Premier League

Manchester City 1-1 (1-4) Arsenal | Community Shield

¿En qué estadio juega Arsenal vs. Manchester City?

El partido de la Premier League se llevará a cabo en el Emirates Stadium, ubicado en el barrio de Holloway de la ciudad de Londres, Inglaterra. Este enorme recinto deportivo es donde el Arsenal juega sus partidos en condición de local y tiene una capacidad para albergar hasta un total de 60,704 espectadores en sus tribunas.