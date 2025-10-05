Presidente de Gremio destaca a Erick Noriega por encima otros fichajes: "Es un jugador..."

Las destacadas actuaciones de Erick Noriega en Alianza Lima hicieron que Gremio de Brasil pongan la mira en él y no se equivocaron al sumarlo a su plantel. El rendimiento del futbolista en el Brasileirao ha ido mejorando hasta el punto de ser elogiado por el presidente del club.

En Brasil se comenta el acierto del Gremio al fichar a Erick Noriega para darle más alternativas a Mano Menezes, director técnico del equipo. El ex Alianza Lima dejó Perú para cumplir el sueño de representar a uno de los más grandes de Brasil y afianzarse en el once titular. Respecto a ello, Alberto Guerra elogió el fichaje del 'Samurái' por encima de otros del plantel.

Guerra fue directo en sus declaraciones al señalar que el fichaje de Noriega ha funcionado y esto se ha visto en los partidos del defensor que poco a poco va encontrando su lugar hasta acoplarse mejor al equipo.

Presidente de Gremio elogia a Erick Noriega

"(El fichaje) ya ha funcionado. Es un atleta que ha encajado. Técnicamente, es muy bueno. Personalmente, incluso mejor. Cognitivamente, es un jugador por encima de la media. No hay nada que decir", fueron las palabras de Alberto Guerra dirigidas a Erick Noriega por su rendimiento y dedicación demostradas desde que llegó a Brasil.

Erick Noriega es uno de los fichajes más destacados de Gremio en el 2025.

Desde su llegada, Erick Noriega ha sido el único jugador del Gremio que ha logrado superar los problemas físicos que sí afectaron a otros fichajes. "Su rápida recuperación, habilidad aérea y pases largos, ha sido una pieza clave en la nueva etapa del equipo", destaca el portal de Globo sobre el peruano de 23 años.

¿Cuándo juega el Gremio por el Brasileirao?

El Gremio de Erick Noriega está lejos de las primeras posiciones en el torneo local con apenas 33 puntos frente a los 55 del líder Flamengo. La última derrota contra Bragantino los alejó aún más de los primeros lugares y confirma el difícil momento. El próximo partido será frente a Sao Paulo el jueves 16 de octubre desde las 5:00 p.m. (hora peruana).