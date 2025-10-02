Prensa brasileña da firme calificativo a Erick Noriega tras empate de Gremio ante Santos: "Con..."

0
Erick Noriega fue titular en el Gremio vs Santos de Neymar y la prensa brasileña no dudó en calificarlo públicamente para impacto de los aficionados.

Diego Medina
Erick Noriega recibió calificación de la prensa brasileña.
Erick Noriega recibió calificación de la prensa brasileña. | Foto: Gremio
Erick Noriega fue nuevamente titular en Gremio para afrontar un partido del Brasileirao ante Santos de Neymar. Si bien la estrella brasileña no fue convocado por lesión, las miradas estuvieron en nuestro compatriota que afrontó los 90 minutos en el empate de 1-1. ¿Qué dijo la prensa brasileña del ex Alianza Lima?

El reconocido medio "Globo Esporte" no dudó en dedicarle una línea al desempeño de Erick Noriega a lo largo de todo el compromiso ante Santos. Gremio estaba ganando 0-1 en condición de visita y estaba por malograr la fiesta que tenía programada el conjunto local. Sin embargo, sobre los 89' el 'Peixe' encontró la paridad gracias a la anotación de Díaz.

En relación a Erick Noriega, el medio le dio una calificación de 6.5, mientras que los lectores de dicho reconocido medio le dieron una puntuación de 8.3, destacándolo como uno de los mejores. Por si fuera poco, Globo Esporte indicó que tuvo un buen juego y que cortó bien a su rival.

"Con otra gran actuación, ganó la mayoría de sus duelos con Tiquinho Soares en la etapa final", fueron las firmes palabras de Globo Esporte para calificar el nivel de Erick Noriega en estos 90 minutos del partido entre Gremio vs Santos.

Erick Noriega

Erick Noriega recibió calificación del medio Globo Esporte.

Erick Noriega se consolida en Gremio

El ex Alianza Lima comienza a ganarse un puesto en el once titular de Gremio para todos los partidos del Brasileirao. Actualmente, el Tricolor se ubica en la décima casilla de la tabla de posiciones y está lejos del primer lugar. Sin embargo, el gran objetivo es quedar entre las seis primeras posiciones para tener opción en la siguiente edición de Copa Libertadores.

Gremio, Erick Noriega

Erick Noriega jugó los 90 minutos ante Santos. Foto: Gremio.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

