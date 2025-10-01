- Hoy:
La firme medida que tomará el DT de Gremio con Erick Noriega para partido ante Santos de Neymar
Según Globo Esporte de Brasil, Mano Menezes, entrenador de Gremio alista una fuerte decisión con el futbolista Erick Noriega de cara al duelo contra Santos. ¿Suplente?
Este miércoles, Gremio tendrá que visitar a Santos de Neymar por la jornada 26 del Brasileirao 2025 en el Estadio Urbano Caldeira. El 'Tricolor Paulista' viene a este encuentro con un triunfo sobre Vitória, por ello, a poco de este trascendental compromiso, la prensa brasileña sorprendió al revelar la decisión que tomará el DT Mano Menezes con Erick Noriega.
La decisión que tomará el DT de Gremio con Erick Noriega ante Santos
Según la información que brindó Globo Esporte, debido a varias ausencias por lesión, se espera que Menezes realice cambios obligados y coloque a Noriega desde el vamos como defensa, al lado de Martins.
Erick Noriega va de titular ante Santos por el Brasileirao 2025
"Tras la ausencia contra el Vitória, Cuéllar y Tiago Volpi siguen de baja. Aunque abandonó el último partido por molestias musculares, se espera la incorporación de Marcos Rocha. Si se queda, se incorporará al mediocampista defensivo Dodi, mientras que el defensa Gustavo Martins pasará a la zaga y Noriega retrocederá a la defensa. Cristaldo y Amuzu competirán por el puesto de Willian", señalaron.
Erick Noriega jugará en la zaga de Gremio ante Santos
Bajas de Gremio para enfrentar a Santos
¡Dolor de cabeza para Mano Menezes! El entrenador del 'Tricolor Paulista' deberá lidiar hasta con 11 bajas por lesión de cara al duelo contra Santos por la fecha 26 del Brasileirao 2025.
- Tiago Volpi
- Cristian Oliveira
- William
- Balbuena
- Braithwaite
- Carlos Vinicius
- Cuéllar
- João Pedro
- Monsalve
- Villasanti
- Rodrigo Ely
¿Neymar jugará ante Gremio de Erick Noriega?
Según informó Marcelo Teixeira, presidente de Santos, el astro brasileño Neymar aún no podrá reaparecer en el Brasileirao 2025 luego de sufrir de una lesión de grado 2 en el músculo recto femoral de la pierna derecha durante las prácticas del 'Peixe'.
"Por lo que nos ha orientado el departamento médico, deberá regresar antes del final del Brasileirao para contribuir al equipo", sostuvo el mandamás del conjunto de Brasil, en una entrevista al canal De Olho no Peixe.
