¿Se va? Christian Cueva y jugadores de Emelec dieron fuerte mensaje por deudas: "Hemos decidido..."

Christian Cueva sigue envuelto en la polémica tras revelarse que viene reclamando a la directiva de Emelec por los pagos pendientes de su salario desde su fichaje a mediados de temporada. Esta situación no solo ha incrementado los rumores sobre una posible salida de ‘Aladino’, sino que además ahora, junto a varios de sus compañeros, lanzó un contundente mensaje anunciando una drástica medida.

Christian Cueva y jugadores de Emelec dieron fuerte mensaje por deudas

En medio de una semana marcada por la incertidumbre debido a la complicada situación económica que atraviesa el 'Bombillo', los jugadores de Emelec decidieron romper el silencio y se pronunciaron a través de un video difundido en redes sociales.

"Los jugadores del Club Emelec manifestamos nuestro profundo malestar y preocupación ante el reiterado incumplimiento de nuestros salarios. Lamentablemente existen pagos pendientes que van desde los 3 hasta los 8 meses de retraso. A pesar de ello, siempre hemos priorizado la estabilidad del club y los objetivos deportivos trazados", señalaron en el mensaje inicial.

En esa misma línea, el plantel 'eléctrico', con Christian Cueva entre los protagonistas del reclamo, anunció que tomó una drástica decisión respecto a sus próximos compromisos en la Liga Pro: no volverán a entrenar hasta que la directiva regularice las deudas pendientes.

Video: Stéffano Dueñas

"Ante la falta de soluciones hemos decidido hacer pública esta situación y no entrenar hasta que se cumplan los compromisos establecidos con la dirigencia. Esta camiseta es sagrada, gloriosa y siempre estamos para defenderla a muerte, pero también exigimos el respeto que merecemos como deportistas", remarcaron.

Esta medida ha dejado atónitos a los hinchas, pues están a solo dos días de enfrentar a Deportivo Cuenca por la primera jornada del hexagonal final, donde pelearán por un cupo a la ronda de playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Christian Cueva reclamó salario pendiente a Emelec

De acuerdo con medios ecuatorianos, Christian Cueva atraviesa un momento de gran incomodidad en Emelec y ya habría reclamado a la directiva el pago pendiente de su salario, el cual acumula cuatro meses de retraso. Sin embargo, ese no sería el único pedido del volante.

Según reveló el portal 'Bolavip', el futbolista también exige la devolución de 75 mil dólares, monto que desembolsó a Cienciano para activar su cláusula de rescisión y así concretar su fichaje por el ‘Bombillo’.