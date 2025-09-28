¿Se va? Revelan nueva astronómica deuda de Emelec que desató gran molestia en Christian Cueva

Christian Cueva volvió a estar en el centro de la atención luego de que se conociera su retorno al Perú, tras revelarse que Emelec mantiene una fuerte deuda con respecto al salario del jugador. Sin embargo, no se trata únicamente de sus sueldos pendientes, sino también de una elevada suma que el club arrastra con el volante desde su fichaje.

En las últimas semanas trascendió que ‘Aladino’, junto con el plantel de Emelec, reclamó a la directiva el pago de cuatro meses de salario. En ese panorama, según informó el medio internacional 'Bolavip', el conjunto ecuatoriano mantiene una millonaria deuda con el futbolista desde su llegada a mediados de temporada.

De acuerdo con la publicación, la incorporación de Christian Cueva se concretó después de que el propio jugador pagara su cláusula de rescisión para desvincularse de Cienciano y así fichar por Emelec. El club se comprometió a devolverle dicha suma, pero hasta el momento no ha cumplido. Incluso se reveló el monto adeudado.

Emelec mantiene una fuerte deuda con Christian Cueva tras su fichaje.

"Emelec también le estaría debiendo a Cueva lo que el jugador peruano pagó como cláusula de rescisión para salir de Cienciano en Perú, unos 75.000 dólares. Cueva no llegó a Emelec por una transferencia, sino que lo hizo 'libre' al pagar para interrumpir su contrato en Perú", indicó el citado medio en su publicación web.

Este nuevo panorama complica aún más la situación del volante, quien actualmente se encuentra en Perú recuperándose de su última lesión. Aunque, según precisó su técnico, cuenta con el permiso del club, pero todavía no existe una fecha definida para su retorno a Ecuador.

Estadísticas de Christian Cueva con Emelec

Christian Cueva venía destacando con Emelec en la Liga Pro, consolidándose como titular indiscutible. El mediocampista disputó 11 encuentros, en los que aportó 2 goles y 2 asistencias, además de cumplir un papel fundamental como conductor del equipo. Por ello, su posible partida representará un duro golpe para el club ecuatoriano.