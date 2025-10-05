Soto dio categórica opinión sobre Erick Noriega tras dejar Alianza Lima por Gremio: "Es una..."

0
Erick Noriega sigue sumando minutos en Gremio tras dejar Alianza Lima. Ahora, José Soto, multicampeón con los blanquiazules, sorprendió con un rotundo comentario sobre el 'Samurái'.

Angel Curo
Erick Noriega viene logrando grandes actuaciones en el escuadra de Gremio en los encuentros del Brasileirao, consolidándose como uno de los titulares indiscutibles en la zaga defensiva, demostrando el gran acierto que representó dejar las filas de Alianza Lima a mediados de la temporada. En ese contexto, José Soto sorprendió al dar una fuerte opinión sobre el 'Samurái'.

Nos referimos a José Soto, histórico jugador de Alianza Lima, quien durante una conversación con el periodista José Varela fue consultado sobre la importancia de fortalecer las divisiones menores del club y brindar más oportunidades a los futbolistas jóvenes.

En ese contexto, ‘Pepe’ Soto utilizó como ejemplo la trayectoria de Erick Noriega, destacando que tuvo que rendir en otros equipos antes de recibir su oportunidad en Alianza Lima. Gracias a ello, pudo brillar y dar el salto a un grande del continente como Gremio. Además, dejó un rotundo comentario sobre el rendimiento del futbolista en Brasil.

Luego del extranjero, volvió a Comerciantes Unidos, hizo una buena campaña y vino a Alianza Lima donde despegó. Yo creo que vio esa posibilidad y dijo: ‘tengo que jugar seis meses bien y después volver a Alianza’. Míralo cómo está ahora, es una de las figuras de Gremio, expresó.

Erick Noriega y su presente en Gremio

Noriega viene siendo uno de los fichajes de Gremio para afrontar el segundo tramo de la temporada. El exblanquiazul ha sido titular en los últimos partidos y ha dejado impresionados a los hinchas y la prensa brasileña.

El 'Samurái' ha jugado 7 partidos con la camiseta del 'Tricolor', donde no ha logrado marcar goles, pero ha sido vital para evitarlos. Además, ha destacado por su polifuncionalidad, donde también puede alinear como un pivote.

AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

