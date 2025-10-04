Prensa brasileña calificó a Erick Noriega con firmeza tras derrota de Gremio: "Defensa…"

Gremio de Erick Noriega enfrentó a Bragantino por una nueva fecha del Brasileirao, dejando al elenco de Porto Alegre con una derrota por 1-0 sobre el final tras el gol de Jhonatan dos Santos Rosa. Como era de esperarse, este gol de penal en el último minuto generó diversas reacciones de los hinchas y medios de comunicación.

Algunos portales brasileños analizaron el rendimiento del plantel, siendo Globoesporte uno de ellos, según sus recientes publicaciones que compartió. Pese a la polémica sobre el final tras la decisión del árbitro, el equipo del ‘Samurái’ no pudo encontrar el gol durante los 90 minutos.

¿Qué dijeron en Brasil sobre Erick Noriega en el partido Gremio vs Bragantino?

“Contraatacó lo mejor que pudo y lo hizo bien incluso con el cambio de compañeros de defensa después de la expulsión de (Walter) Kannemann”, indicaron. Vale mencionar que el exzaguero de Alianza Lima tuvo una ardua labor desde la parte final del primer tiempo por la roja de su compañero.

Y es que Kannemann fue expulsado al minuto 43 del primer tiempo, complicando al equipo de Mano Menezes a desarrollar su juego para la etapa complementaria del partido disputado en el Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, por lo que el gol agónico de los locales provocó la desazón del cuadro tricolor.

La calificación de Globoesporte sobre Erick Noriega

Próximo partido de Gremio por el Brasileirao

Luego de la derrota ante Bragantino por la fecha 27 del Brasileirao, Gremio de Erick Noriega tendrá un nuevo desafío en el campeonato cuando enfrente a Sao Paulo el próximo jueves 16 de octubre.