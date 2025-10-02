- Hoy:
¿Erick Noriega? DT de Gremio tuvo potente discusión con jugador tras el empate con Santos
Gremio igualó ante Santos por el Brasileirao con Erick Noriega como titular, encuentro donde el DT Mano Menezes sorprendió al protagonizar una fuerte discusión con un jugador. ¿Qué pasó?
Erick Noriega sigue sumando minutos en el exterior y recientemente fue titular con Gremio en el empate 1-1 ante Santos por el Brasileirao. El 'Tricolor' estuvo cerca de quedarse con los tres puntos, sin embargo, se dejó empatar en los últimos minutos del partido. Tras ello, el técnico Mano Menezes se hizo viral tras estallar con un jugador. ¿Fue contra el 'Samurai'?
PUEDES VER: Prensa brasileña da firme calificativo a Erick Noriega tras empate de Gremio ante Santos: "Con..."
Gremio estaba obligado a conseguir una victoria para acercarse a los puestos de clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. El ‘Tricolor’ se adelantó a los 56 minutos con un gol de Edenilson, pero a los 89 minutos Lautaro Díaz igualó el marcador.
En este encuentro, el técnico Mano Menezes apostó por su mejor oncena, con Noriega como back central. Entre sus variantes estuvo el ingreso del volante Alex Santana, quien entró con la intención de darle mayor dinamismo al mediocampo, aunque no logró marcar diferencia.
Bajo ese contexto, el medio brasileño 'Portal do Gremista' reveló que, tras el pitazo final, el entrenador sostuvo una acalorada conversación con Santana. El jugador, incómodo por las críticas, terminó discutiendo fuertemente con Menezes e incluso llegó a arrebatarle su mano al estratega, para marcharse de la situación.
Video: Portal Do Gremista
Erick Noriega sigue destacando en Gremio
Erick Noriega no deja de sumar titularidades con la camiseta de Gremio, pues ha sido titular en los últimos 6 partidos del equipo dejando grandes actuaciones y sumando una gran cantidad de minutos en el campo. De hecho, en el partido ante Santos, el medio 'GeGlobo' valoró su actuación y elogió sus acciones defensivas.
"Con otra gran actuación, ganó la mayoría de sus duelos con Tiquinho Soares en la etapa final", mencionó el citado medio en su sitio web, donde le otorgó al futbolista una valoración de 6.5 puntos.
