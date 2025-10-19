Mediocampista de la selección peruana está cerca de firmar con Alianza Lima: "El jugador..."

¡Sangre joven! Alianza Lima sabe que probablemente no salga campeón de la Liga 1 2025 debido a que está muy lejos del primer puesto en el Torneo Clausura. En ese sentido, pensando en la próxima temporada, el cuadro de Matute ya quiere hacer sus fichajes y un futbolista de la selección peruana está en sus planes.

Resulta que el elenco dirigido por Néstor Gorosito ya viene planenando la próxima campaña, y una de las prioridades es desarrollarse en el mediocampo. Recordemos que actualmente, como creadores, se encuentran Sergio Peña, Fernando Gaibor y Pablo Ceppelini, pero falta una pieza más.

En ese sentido, el periodista Gerson Cuba informó sobre la posible contratación de un 'potrillo', quien puede firmar y expandir su vínculo. "El potrillo de Alianza Lima, Brady Paz, renovará su vínculo con el club blanquiazul a fin de año. El jugador y su entorno más cercano, ven por conveniente esta acertada decisión ante una posible venta del canterano al exterior", indicó.

Brady Paz puede firmar por Alianza Lima.

Números de Brady Paz en este 2025

Hasta la fecha, Brady Paz ha disputado un total de 18 partidos con Alianza Lima en la Liga 3 y fue uno de los principales valores del cuadro blanquiazul en la Tercera División del Perú, por lo que perfectamente podría ascender al primer equipo y ganarse un puesto bajo las órdenes de Néstor Gorosito.

Posibles fichajes de Alianza Lima

De momento, no hay mucha información sobre los posibles fichajes de Alianza Lima para el 2026, pero sí se sabe que Luis Advíncula está en los planes del cuadro victoriano y será el reemplazante natural de Guillermo Enrique. El defensor de Boca Juniors es una de las mayores ambiciones blanquiazules.