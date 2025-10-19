Futbolista de Alianza Lima dio fuerte mensaje en las redes sociales: "No manchen el fútbol"

Si bien Alianza Lima la pasa muy mal en el Torneo Clausura de la Liga 1, ya que es casi imposibke que salga campeón, aún mantine las esperezanzas instactas de hacerse con el título de la Liga Femenina 2025. Por ello, una conocidca futbolista se pronunció mediante sus redes sociales y causó gran conmoción.

Y es que Maryory Sánchez sorprendió a todos los aficionados luego de la victoria del cuadro dirigido por José Letelier, el cual derrotó 2-0 a Carlos Mannucci en Trujillo. Este encuentro fue válido por la semifinal de ida del Clausura, por lo que ahora con simplemente un empate las íntimas clasificarán a la gran final del fútbol peruano.

"¿De nuevo con los limones? Por favor, no manchen el fútbol", indicó la guardameta del cuadro blanquiazul, y muchos de inmediato señalaron que se trata de una queja contra los errores arbitrales dados durante el triunfo de Alianza Lima, club que se perfila para salir bicampeón de la Liga Femenina.

Maryory Sánchez y su mensaje.

Recordemos que Alianza Lima únicamente necesita llevarse el Torneo Clausura para proclamarse monarca de la Primera División del Perú, ya que en la primera parte de la temporada se llevó la victoria 2-0 sobre Universitario de Deportes en la gran final, gracias al marcador global.

¿Qué necesita Alianza Lima para salir bicampeón?

Es simple, las blanquiazules únicamente deben vencer a Carlos Mannucci y luego ganar la final, así se evitarán jugar playoffs ya que se habrán hecho tanto con el Torneo Apertura como Clausura de la Liga Femenina del Perú.