'Cachito' Ramírez quedó rendido y elogió a 2 jugadores que llegaron a la 'U': "Pasado en Europa"

Universitario de Deportes es el principal candidato a quedarse con el título del Torneo Clausura 2025. Los cremas están imparables en la Liga 1, motivo por el cual, varias de sus figuras más importantes fueron parte de la fecha FIFA de octubre con la selección peruana para el amistoso internacional frente a Chile.

Luis Ramírez elogió el nivel de dos futbolistas de Universitario

Bajo ese escenario, el exvolante de Alianza Lima, Luis Ramírez acaba de dar la sorpresa en todos sus hinchas al elogiar de gran manera el nivel que vienen mostrando, Jesús Castillo y César Inga con la camiseta merengue esta temporada.

Luis Ramírez elogió a Jesús Castillo y César Inga de Universitario/Composición: Líbero

A través de un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, el popular 'Cachito' no dudó en resaltar la calidad futbolística del ex Sporting Cristal, luego de haber jugado en el Viejo Continente. "Comenzaría con Jesús Castillo porque es un muy buen volante, con mucha dinámica y con un pasado en Europa", manifestó.

Del mismo modo, Ramírez halagó el rendimiento del jugador con paso en ADT de Tarma y evidenció su total asombro por su versatilidad. "Segundo lo pondría a César Inga porque es un lateral que maneja ambos perfiles y podría jugar por derecha y por izquierda", añadió.

Por último, se pronunció específicamente por una de las 'joyas' de Sporting Cristal que tuvo minutos contra el elenco mapocho. "Y tercero Maxloren Castro que tiene muy corta edad, pero con 18 años puede aportarle mucho a la selección", sentenció.

Es importante mencionar que, Jesús Castillo y César Inga, son dos de las figuras nacionales que se sumaron al plantel liderado por el técnico Jorge Fossati desde esta temporada. En base a sus buenas actuaciones, ambos integrantes se han logrado consolidar en el once titular del 'Nono', a nivel local e incluso internacional.

Números de Jesús Castillo y César Inga en Universitario esta temporada

El ex Gil Vicente de Portugal registra actualmente un total de 14 compromisos oficiales con Universitario entre el Torneo Clausura 2025 y Copa Libertadores; al igual que 2 asistencias de gol, y un aproximado de 669 minutos. A su vez, el lateral de 23 años ya lleva en su cuenta personal, 32 duelos, además de 1 anotación, y 2.331 minutos.