Luis Ramírez explicó por qué Sport Boys es el tercer grande del Perú y no Sporting Cristal

¡Contundente! Uno de los futbolistas nacionales más emblemáticos desde que comenzó el nuevo milenio es Luis Ramírez, quien formó parte de la selección peruana por muchos años y formó parte de clubes sumamente importantes. Ahora, el exjugador sorprendió al explicar por qué Sport Boys es el tercer equipo más grande del Perú, por encima de Sporting Cristal.

En diálogo con el programa Pase Filtrado, el ex Alianza Lima y Universitario de Deportes fue consultado sobre la grandeza del elenco rosado, y no dudó en asegurar lo siguiente: "Sport Boys sí es más grande que Sporting Cristal como institución. Logros es otra historia, ahí no hay como competir, pero como institución Boys está por encima".

Sin embargo, esta respuesta no dio confirmidad y por ello le pidieron aclarar por qué cree tal afirmación, ya que en general los celestes le llevan años luz a la escuadra rosada en cuanto a títulos. Los del Rímac tienen 20 estrellas y la última fue en el 2020, mientras que el cuadro del Callao tiene apenas 6 y desde 1984 no consigue hacerse con la Primera División del Perú.

¿Por qué Sport Boys es más grande que Sporting Cristal?

Para Luis Ramírez, la grandeza de un club no se define por los títulos, aunque sí es algo importante, sino en su mayoría por la cantidad de gente que mueve y cómo los hinchas hacen sentir a los rivales cuando les toca visitar su estadio, en este caso el Miguel Grau.

"El Callao es de Boys, eso es muy difícil conseguir en Perú, más que todo en el Perú y yo lo he vivido en Brasil. Cuando juegas contra un equipo visitante, la gente te hace sentir visitante. El Boys tiene eso, tú vas al Callao y la gente es hincha. Ahora, que le falta promover mucho más el hinchaje de la misma institución, falta. Pero Boys con todo lo que genera en el Callao, con todo lo que podría hacer en el Callao, para mí termina siendo el tercer grande", sentenció 'Cachito'.

¿En qué clubes ha jugado Luis Ramírez?

Te brindamos todos los clubes donde jugó Luis Ramírez: