Christian Cueva puede dejar Emelec para regresar a la Liga 1 2026: "Muchas chances"

Si bien destacó desde su llegada a Emelec, ahora Christian Cueva no la pasa nada bien en Ecuador por un fuerte motivo y pronto podría regresar a la Liga 1. Desde la nación norteña llegó información que vincula a 'Aladino' nuevamente con el fútbol peruano y su retorno al campeonato nacional sería para inicios del 2026. Nuestro compatriota es pieza clave en el 'Bombillo'.

Según el programa StudioFútbol de Ecuador, el periodista César Luis Merlo, conocido por conocer todos los movimientos del mercado de fichajes en América, le brindó información sobre que el mediocampista nacional tendría las horas contadas en el cuadro 'Eléctrico' y no necesariamente por su rendimiento, sino a temas económicos de la institución deportiva.

"El motivo principal estaría relacionado con deudas pendientes que el club mantiene con el mediocampista, además de temas personales que lo llevarían a considerar un regreso a su país. Christian Cueva, una de las incorporaciones más destacadas de la temporada, no ha logrado consolidarse plenamente en el equipo y evalúa nuevas opciones", precisó el mencionado medio de comunicación.

Hace tres días el hermano de Christian Cueva dejó este mensaje en redes sociales.

Asimismo, StudioFútbol dio a conocer que Christian Cueva tiene como una de sus alternativas para su futuro regresar al fútbol peruano, es decir fichar por un equipo de la Liga 1. Recordemos que a mediados del presente año dejó Cienciano a puertas de disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que fue sumamente criticado. ¿Volverá al 'Papá' o Alianza Lima le dará una nueva oportunidad?

¿Cuál es el valor actual de Christian Cueva?

Actualmente, Christian Cueva tiene un valor de 250 mil euros en el mercado de transferencias y es la cotización más baja que ha tenido en su carrera profesional desde el 2013, cuando costaba 1 millón. Su precio más elevado lo obtuvo en el 2018 con un total de 5 millones de euros, mientras jugaba en el Krasnodar de Rusia.