¿Fin a su carrera en Emelec? Hermano de Christian Cueva da inesperado mensaje sobre el jugador

Christian Cueva es uno de los jugadores que ha perdido continuidad en Emelec por lesiones y decisiones técnicas. De hecho, en el último encuentro el mismo técnico Guillermo Duró reveló que ya se encuentra en óptimas condiciones para volver a las canchas. En medio de su ausencia, un inesperado mensaje de su hermano Marcial ha desatado la reacción en los cibernautas, ¿Deja Ecuador?

Resulta, que su hermano confesó que hay situaciones que viene viviendo el futbolista que han complicado su continuidad con Emelec. Fuera de ello, confía en que se levantará de las adversidades y que podrá retornar al campo para pelear un título como lo es la Copa de Ecuador. Es claro el deseo de Marcial de ver a 'Aladino' con camiseta del 'Bombillo', por lo que le desea lo mejor en estos momentos.

"En poco tiempo en Ecuador te encariñaste con el club y ellos contigo. Ojalá la situación mejore, con fe que los objetivos se den, ya en cuartos de final en Copa Ecuador, espero ya empieces a jugar. Las cosas déjalas en mano de Dios, por algo la gente en todos los países por donde fuiste te reconoce. Eso dice que Dios nunca te soltó de la mano, ahora invente Cuevita", escribió el hermano de 'Aladino'.

Marcial Cueva, hermano de 'Aladino', y su mensaje en redes sociales.

¿Qué dijo el DT de Emelec sobre Christian Cueva?

Tras la clasificación de Emelec a los cuartos de final de la Copa de Ecuador, Guillermo Duró, DT del 'Bombillo', se refirió a Christian Cueva y confesó que está en condiciones óptimas para poder ser considerado entre los convocados para los siguientes encuentros de la Liga Pro y/o Copa de Ecuador.

"Christian Cueva, el talentoso mediocampista peruano, ha superado finalmente su lesión y ya se encuentra a las órdenes del cuerpo técnico de Emelec", indicó.