¿No sigue? DT de Emelec impactó tras revelar por qué Christian Cueva no jugó ante Cuenca: "Muy..."

Emelec hizo respetar su localía tras vencer 3-1 a Deportivo Cuenca en el inicio del segundo hexagonal de la LigaPro 2025 desde el Estadio George Capwell, que esta vez no tuvo la presencia de hinchas por sanción. Previo al partido, se conoció la ausencia del mediocampista peruano Christian Cueva, por ende, el DT del 'Bombillo' explicó las razones.

DT de Emelec confesó por qué Christian Cueva no jugó ante Cuenca

Durante la conferencia de prensa post compromiso, el estratega argentino fue consultado respecto al estado físico de los integrantes de su plantilla, a lo que no dudó en responder que 'Aladino', y el atacante Bryan Angulo, vienen superando sus lesiones, y su reapacición puede darse en las próximas jornadas de la Liga Ecuabet.

Christian Cueva no tuvo minutos ante Cuenca por lesión/Foto: X

"A González hay que evaluarlo mañana, quizás sea una distensión pequeña o un estiramiento de músculo. 'Juanpi' terminó acalambrado, mucho menos de lo que es Gonzales. Después están entrenando muy bien, y se están tratando de poner a punto Cueva y el Tin, que son los dos más próximos a recuperarse. Caicedo sigue con un desgarro", precisó el entrenador.

(Video: KCH Radio)

De la misma manera, Guillermo Duró hizo hincapié en la crísis económica que vive el conjunto 'Eléctrico' esta temporada, y aseguró que en todo momento respetó el derecho a la libre expresión de los jugadores, pero también dejó en claro que buscó que se encuentren "motivados".

"Tratar de tenerlos motivados y tenerlos arriba. Tratar de separar por un camino la parte económica y por el otro la deportiva. El jugador se expresa porque de una u otra forma debe expresarse, pero lo más importante es que cuando entra a la cancha se olvide de todo", añadió el ex Deportivo Garcilaso.

Emelec vs Leones FC: fecha y hora del partido

Luego de celebrar el triunfo sobre Cuenca, ahora Emelec se enfoca en el próximo encuentro ante Leones FC válido por los octavos de final de la Copa Ecuador 2025. Aquel compromiso fue reprogramado para disputarse este miércoles 8 de octubre a las 16:00 horas locales de Perú en el Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra.