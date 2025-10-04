¡Oficial! Emelec tomó drástica decisión con Christian Cueva en medio de millonaria deuda

El plantel de Emelec vivió una semana bastante difícil. Se conoció que los futbolistas habían iniciado una huelga ante la falta de pagos del club, situación que luego se revirtió luego que el cuadro 'Eléctrico' cumpliera con los respectivos abonos a cada uno de sus integrantes. No obstante, este sábado Christian Cueva volvió a ser protagonista de un hecho noticioso. ¿Qué pasó?

La firme medida que tomó Emelec con Christian Cueva

El 'Bombillo' se alistaba para enfrentar a Deportivo Cuenca por la jornada 1 del segundo hexagonal final de la LigaPro 2025. Y grande fue la sorpresa al revelarse que el DT Guillermo Duró decidió no incluirlo en la lista de jugadores convocados.

Dentro de la nómina sí aparecía su compatriota Alfonso Barco como suplente, además de José Cevallos y Jaime Ayoví, dos de los referentes en ataque desde el vamos. Ante ello, la ausencia de 'Aladino' en el partido dejó muchas interrogantes.

Convocados de Emelec para enfrentar a Deportivo Cuenca/Foto: X

Christian Cueva y la última vez que sumó minutos con Emelec

Es importante recordar que, la última vez en la que Christian Cueva tuvo minutos con el 'Bombillo' esta temporada, fue el pasado 14 de septiembre cuando el elenco de Guayaquil se vio las caras contra Barcelona SC en el 'Clásico del Astillero'.

En aquel entonces, el volante ofensivo solo pudo jugar el primer tiempo, y luego tuvo que se sustituido. Posteriormente, 'Aladino' sufrió de una "lesión miofacial del músculo de la pierna derecha", situación que lo hizo viajar al Perú para pasar por un proceso de recuperación.

Muy aparte de ello, 'Cuevita' también fue castigado con dos fechas de suspensión en el tramo final del campeonato regular de la LigaPro 2025 por parte del Comité Disciplinario de la Liga de Fútbol de Ecuador, al haber protagonizado una gresca durante el choque contra el 'Canario'.