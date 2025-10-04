- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Cristal
- Real Madrid vs Villarreal
- Universitario vs Juan Pablo II
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
¡Oficial! Emelec tomó drástica decisión con Christian Cueva en medio de millonaria deuda
Se confirmó que Emelec acaba de tomar una tajante medida con el volante peruano Christian Cueva mientras el 'Bombillo' atraviesa problemas económicos.
El plantel de Emelec vivió una semana bastante difícil. Se conoció que los futbolistas habían iniciado una huelga ante la falta de pagos del club, situación que luego se revirtió luego que el cuadro 'Eléctrico' cumpliera con los respectivos abonos a cada uno de sus integrantes. No obstante, este sábado Christian Cueva volvió a ser protagonista de un hecho noticioso. ¿Qué pasó?
PUEDES VER: Ricardo Gareca dio fuerte opinión sobre Christian Cueva tras ser apartado de la selección: "Es un..."
La firme medida que tomó Emelec con Christian Cueva
El 'Bombillo' se alistaba para enfrentar a Deportivo Cuenca por la jornada 1 del segundo hexagonal final de la LigaPro 2025. Y grande fue la sorpresa al revelarse que el DT Guillermo Duró decidió no incluirlo en la lista de jugadores convocados.
Dentro de la nómina sí aparecía su compatriota Alfonso Barco como suplente, además de José Cevallos y Jaime Ayoví, dos de los referentes en ataque desde el vamos. Ante ello, la ausencia de 'Aladino' en el partido dejó muchas interrogantes.
Convocados de Emelec para enfrentar a Deportivo Cuenca/Foto: X
Christian Cueva y la última vez que sumó minutos con Emelec
Es importante recordar que, la última vez en la que Christian Cueva tuvo minutos con el 'Bombillo' esta temporada, fue el pasado 14 de septiembre cuando el elenco de Guayaquil se vio las caras contra Barcelona SC en el 'Clásico del Astillero'.
En aquel entonces, el volante ofensivo solo pudo jugar el primer tiempo, y luego tuvo que se sustituido. Posteriormente, 'Aladino' sufrió de una "lesión miofacial del músculo de la pierna derecha", situación que lo hizo viajar al Perú para pasar por un proceso de recuperación.
Muy aparte de ello, 'Cuevita' también fue castigado con dos fechas de suspensión en el tramo final del campeonato regular de la LigaPro 2025 por parte del Comité Disciplinario de la Liga de Fútbol de Ecuador, al haber protagonizado una gresca durante el choque contra el 'Canario'.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50