En Ecuador anuncian viaje de Christian Cueva tras quedar fuera de último partido: "Noticia..."
Olé de Ecuador sorprendió a los hinchas al informar una noticia sobre el volante peruano Christian Cueva en Emelec. ¿Qué pasó con 'Aladino'? Te contamos.
Christian Cueva fue uno de los grandes ausentes en la victoria de Emelec sobre Deportivo Cuenca correspondiente al inicio de la fecha 1 del segundo hexagonal de la LigaPro 2025. El DT Guillermo Duró contó que esta decisión se debió a que se está recuperando de una lesión, y ahora desde tierras norteñas han revelado una nueva noticia sobre el '10' del 'Bombillo'.
PUEDES VER: ¡Oficial! Emelec tomó drástica decisión con Christian Cueva en medio de millonaria deuda
En Ecuador anunciaron una noticia sobre Christian Cueva y Emelec
Diario Olé de Ecuador sorprendió al confirmar que el mediocampista nacional será parte de la delegación del elenco 'Eléctrico' para enfrentar a Leones FC por la Copa de Ecuador 2025. De esta manera, 'Cuevita' quedará a la expectativa de volver a sumar minutos con el conjunto de Guayaquil.
"Buena noticia para Emelec: Christian Cueva viaja para enfrentar a Leones FC por Copa Ecuador", señaló el prestigioso medio en su web oficial. Cabe mencionar que, el plantel liderado por el estratega argentino Guillermo Duró programó su viaje rumbo a Quito este martes en horas de la tarde.
Christian Cueva con chances de tener minutos ante Leones FC/Foto: Olé de Ecuador
Christian Cueva se recuperó de su lesión
De acuerdo a la información que brindó Studiofútbol de Ecuador, el ex Cienciano del Cusco superó las molestias físicas que lo impidieron estar en el último duelo contra Cuenca por la LigaPro 2025 y ya concentra con la plantilla del 'Bombillo' de cara al choque con el 'Felino'.
"Cristian Cueva, el talentoso mediocampista peruano, ha superado finalmente su lesión y ya se encuentra a las órdenes del cuerpo técnico de Emelec", indicaron. Por consiguiente, el volante ofensivo estará a espera de saber si podrá arrancar desde el vamos o volverá a la acción desde el banco de suplentes.
Números de Christian Cueva con Emelec esta temporada
Tras su arribo a Emelec, 'Aladino' viene disputado oficialmente 12 partidos entre la Copa Ecuador y la LigaPro 2025. Así también, en su cuenta personal registra 2 goles y 2 asistencias en un aproximado de 716 minutoss.
