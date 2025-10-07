En Ecuador anuncian viaje de Christian Cueva tras quedar fuera de último partido: "Noticia..."

Christian Cueva fue uno de los grandes ausentes en la victoria de Emelec sobre Deportivo Cuenca correspondiente al inicio de la fecha 1 del segundo hexagonal de la LigaPro 2025. El DT Guillermo Duró contó que esta decisión se debió a que se está recuperando de una lesión, y ahora desde tierras norteñas han revelado una nueva noticia sobre el '10' del 'Bombillo'.

En Ecuador anunciaron una noticia sobre Christian Cueva y Emelec

Diario Olé de Ecuador sorprendió al confirmar que el mediocampista nacional será parte de la delegación del elenco 'Eléctrico' para enfrentar a Leones FC por la Copa de Ecuador 2025. De esta manera, 'Cuevita' quedará a la expectativa de volver a sumar minutos con el conjunto de Guayaquil.

"Buena noticia para Emelec: Christian Cueva viaja para enfrentar a Leones FC por Copa Ecuador", señaló el prestigioso medio en su web oficial. Cabe mencionar que, el plantel liderado por el estratega argentino Guillermo Duró programó su viaje rumbo a Quito este martes en horas de la tarde.

Christian Cueva con chances de tener minutos ante Leones FC/Foto: Olé de Ecuador

Christian Cueva se recuperó de su lesión

De acuerdo a la información que brindó Studiofútbol de Ecuador, el ex Cienciano del Cusco superó las molestias físicas que lo impidieron estar en el último duelo contra Cuenca por la LigaPro 2025 y ya concentra con la plantilla del 'Bombillo' de cara al choque con el 'Felino'.

"Cristian Cueva, el talentoso mediocampista peruano, ha superado finalmente su lesión y ya se encuentra a las órdenes del cuerpo técnico de Emelec", indicaron. Por consiguiente, el volante ofensivo estará a espera de saber si podrá arrancar desde el vamos o volverá a la acción desde el banco de suplentes.

Números de Christian Cueva con Emelec esta temporada

Tras su arribo a Emelec, 'Aladino' viene disputado oficialmente 12 partidos entre la Copa Ecuador y la LigaPro 2025. Así también, en su cuenta personal registra 2 goles y 2 asistencias en un aproximado de 716 minutoss.