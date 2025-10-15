¿Golpe en la Liga 1? Penny impacta y da detalles del futuro de Cueva en 2026: "Equipo muy importante"
El exarquero de Sporting Cristal, Diego Penny lanzó una exclusiva y reveló qué pasará con el futuro del volante Christian Cueva para la temporada 2026. ¿Y Emelec?
Christian Cueva ha sido uno de los refuerzos más importantes que tuvo Emelec a mitad de temporada. Sin embargo, en las últimas horas el nombre del mediocampista peruano viene siendo noticia ya que el exarquero Diego Penny contó que 'Aladino' puede regresar a la Liga 1 para firmar por un club de la capital. ¿Vuelve a Alianza Lima?
PUEDES VER: Alianza Lima quiere romper el mercado de fichajes 2026 con jugador de Cristal: "Culmina contrato"
Diego Penny hace fuerte revelación sobre el futuro de Christian Cueva para 2026
En la reciente edición del programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes, Penny reveló que una escuadra peruana apunta a dar el batacazo, y tiene en carpeta al volante del 'Bombillo' de cara a la siguiente campaña.
Christian Cueva tiene contrato con Emelec hasta mediados del 2026/Foto: X
"Un equipo muy importante de Lima le ha tocado la puerta a Christian Cueva para 2026", señaló el exguardameta de Sporting Cristal. ¿Será Sport Boys? Al respecto, también es válido recordar que, el futbolista ofensivo aún tiene contrato con el conjunto 'Eléctrico' hasta mediados de la temporada y su probable fichaje a la 'Misilera' no será nada fácil.
¿Christian Cueva llegará a Sport Boys para la temporada 2026?
El periodista Diego Sotomayor informó a través de sus redes sociales que, 'Cuevita' ha sido ofrecido a Sport Boys para el 2026. Por consiguiente, el club tendrá que analizar su contratación pues implicará una importante inversión.
Al margen de eso, el cuadro rosado se ilusiona con tener en su plantel a Christian Cueva para luchar por título nacional. "Está claro que SBA no puede realizar grandes gastos pero sí un esfuerzo", acotó.
Christian Cueva: ¿en qué equipos ha jugado?
- Universidad San Martín
- Universidad César Vallejo
- Unión Española (Chile)
- Rayo Vallecano (España)
- Rayo Vallecano B
- Alianza Lima
- Toluca (México)
- Sao Paulo (Brasil)
- F.C Krasnodar (Rusia)
- Santos F.C (Brasil)
- Yeni Malatyaspor (Turquía)
- Al Fateh (Arabia Saudita)
- Cienciano
- Emelec (Ecuador)
