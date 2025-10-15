0
Argentina vs Colombia EN VIVO, semifinal del Mundial sub 20

¿Christian Cueva a Universitario? Revelan la decisión que tomó el club con 'Aladino': "Hay..."

¿Christian Cueva a Universitario? Un fichaje que puede remecer el fútbol peruano. Revelan la postura de la 'U' sobre la posibilidad de contratar a 'Aladino' para el 2026.

Jesús Yupanqui
¿Christian Cueva será el flamante refuerzo de Universitario para la temporada 2026?
¿Christian Cueva será el flamante refuerzo de Universitario para la temporada 2026? | FOTO: FPF
Universitario solo necesita nueve puntos para llevarse el Torneo Clausura y por ende, celebrar el tricampeonato de la Liga 1. Hay expectativas por alcanzar este hito, pero con la temporada a punto de terminar, los nombres que pueden llegar a 'Odriozola' empiezan a sonar con fuerza.

¿Christian Cueva será el flamante fichaje de Universitario?

En el programa Mano a Mano, el periodista Mauricio Loret de Mola sorprendió a sus compañeros cuando preguntó si ¿Christian Cueva encajaría en Universitario de Deportes Como era de esperarse, esa consulta desató el debate en la mesa.

El comunicador fue claro en señalar que desde Universitario señalaron que 'Aladino' no es opción para reforzar el plantel, de cara a la próxima temporada. Pero, indicó que hay informaciones que se deben tomar con cuidado.

"Pregunté en la 'U' y me dijeron que no es opción, pero como periodista he aprendido que hay cierta información que hay que tomar con pinzas", señaló.

Recordaron que Jorge Fossati, cuando era DT de Perú, respaldó a Christian Cueva y lo llevó a la Copa América, a pesar de los cuestionamientos. Además, puntualizaron que Álvaro Barco, director deportivo de la 'U', conoce muy bien al volante que milita en Emelec.

¿Cuánto vale Christian Cueva?

En el 2018, Christian Cueva alcanzó el precio más alto de su carrera deportiva con 5,00 millones de euros. Sin embargo, con diversos sucesos (personales y futbolísticos), su valor fue cayendo.

Según Transfermarkt, su precio es de 250 mil euros. Se conoce que es uno de los mejores pagados en Emelec, pero por la situación económica que atraviesa el club, desde Ecuador señalan que el jugador analiza la opción de dejar al 'Bombillo'.

Fútbol Peruano