Carlos Galván apuntó contra dos jugadores que firmaron por Alianza Lima: "No están al nivel"

Alianza Lima ultima detalles para recibir este lunes a Sport Huancayo por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio IPD de la Ciudad Incontrastable. Los de Néstor Gorosito llegan a este enfrentamiento con la moral a tope tras derrotar a Sport Boys y con la ilusión de todavía poder ganar el segundo campeonato del año. Sin embargo, en medio de este panorama, Carlos Galván lapidó a 2 jugadores del plantel victoriano.

Carlos Galván lapidó a 2 figuras de Alianza Lima

En el programa de YouTube, 'A Presión Radio', el argentino fue consultado sobre el rendimiento que han venido mostrando algunos futbolistas del conjunto de Matute. En esa línea y pese al reciente triunfo sobre el cuadro rosado, el popular 'Negro' indicó que Sergio Peña y Gaspar Gentile "no están a la altura".

Carlos Galván opinó sobre el rendimiento de Sergio Peña y Gaspar Gentile esta temporada/Composición: Líbero

"Alianza carece de nivel futbolístico. Peña y Gentile no están al nivel. No pueden estar jugando en Alianza, para nada, ninguno de los dos", sostuvo Galván. De otro lado, habló sobre el gran presente del habilidoso futbolista Piero Cari, de quien señaló que el DT Néstor Gorosito debe darle más oportunidades en el equipo titular.

A su vez, Carlos Galván propuso como posibles titulares a Pedro Aquino, Fernando Gaibor y Piero Cari en la volante de Alianza Lima. Asimismo, resaltó el nivel del uruguayo Pablo Ceppelini, e incluso lo puso por encima del ex Malmö de Suecia.

"Para mí, Gentile no está al nivel, y Peña tampoco. Me parece que con poco, Ceppelini ya pasa el nivel de Peña, y Cari le da otro ritmo al mediocampo. Por eso para mí, tiene que jugar Aquino, Gaibor y Cari en el medio", acotó el exzaguero de Universitario de Deportes.

Sergio Peña y Gaspar Gentile son refuerzos de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

Finalmente, es válido recordar que tanto Sergio Peña como Gaspar Gentile fueron algunos de los futbolistas que se sumaron al plantel blanquiazul en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El ex volante de PAOK de Grecia tiene contrato con los íntimos hasta 2028. Mientras tanto, el extremo con pasado en Cienciano mantiene un vínculo con el club hasta finales de 2027.